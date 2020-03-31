Galatasaraylı Göksenin Göksal'a acı haber!
Galatasaray'ın kaptanı Göksenin Köksal'a acı haber... Sarı kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamada tecrübeli basketbolcunun babası Ömer Faruk Köksal'ın hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı Kaptanı Göksenin Köksal'ın acı günü. Tecrübeli basketbolcunun babası vefat etti.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklama şöyle:
"Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımız Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah'tan rahmet, kaptanımız Göksenin Köksal'a, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."
- 31.03.2020
- Güncelleme: 31.03.2020 16:52
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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