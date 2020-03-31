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31 Mart 2020, Salı
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Galatasaraylı Göksenin Göksal'a acı haber!

Galatasaraylı Göksenin Göksal'a acı haber!

'ın kaptanı 'a acı haber... Sarı kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamada tecrübeli basketbolcunun babası 'ın hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.

Doğa Sigorta Basketbol Takımı Kaptanı 'ın acı günü. Tecrübeli basketbolcunun babası vefat etti.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Göksenin Köksal'ın babası 'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımız Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet, kaptanımız Göksenin Köksal'a, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."

  1. 31.03.2020
  2. Güncelleme: 31.03.2020 16:52
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