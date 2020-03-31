Galatasaray'da feda dönemi! 4 isimle masaya oturulacak... Son dakika corona virüsü haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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'da feda dönemi! 4 isimle masaya oturulacak

Galatasaray'da feda dönemi! 4 isimle masaya oturulacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası kulüpler ekonomik açıdan zor bir sürece girdi. Daha önce ve gibi dev kulüpler oyuncularının maaşında kesintiye gitmişti, şimdi de bazı isimlerden fedakarlık isteyecek. İşte detaylar...

ve gibi dev kulüplerin futbolcu maaşlarında kesintiye gitmesinin ardından da düğmeye bastı... Takvim'de yer alan habere göre corona virüsü krizi nedeniyle tüm Avrupa kulüpleri gibi ekonomik olarak büyük bir sıkıntı yaşamaya başlayan sarı-kırmızılılar, maaşı yüksek olan futbolcularla masaya oturma kararı aldı.

Yönetimin ilk olarak Falcao, Muslera, ve Feghouli ile görüşme yapması bekleniyor. Bu 4 futbolcudan maaşlarında indirim talep edilecek. Eğer olumlu yanıt gelmezse bu kez ödemelerin en az 3 ay süreyle ertelenmesinin gündeme geleceği öğrenildi...

Falcao 7 milyon Euro'luk geliriyle sadece Galatasaray'ın değil 'in de en fazla kazanan ismi durumunda. Muslera 3.5 milyon Euro, Feghouli 3.8 milyon Euro, Belhanda da 3.3 milyon Euro garanti ücret alıyor.

  1. 31.03.2020
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