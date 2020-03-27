30 mayıs sıkıntısı

Liglere ara verilmesinin ardından oyuncuların 30 Mayıs'ta bitecek sözleşmeleri de kafa karıştırıyor. Ligin durumunun nasıl olacağıyla ilgili çeşitli senaryolar konuşulurken salgın tehlikesinin geçmesi ve kaldığı yerden devam edilmesi halinde maçların haziran ve temmuz aylarına sarkma ihtimali bulunuyor.

Başkan Mustafa Cengiz, bu konuda TFF'ye çağrıda bulundu. Cengiz, "Biz bu ligi maksimum bir ayda bitirebiliriz. Sadece hazırlanmak için süre lazım. TFF, FIFA'yi ikna etmeli. Mayıs'ta futbolcu sözleşmeleri bitiyor, bu sözleşmeler, liglerin bitiş tarihine çekilmelidir" şeklinde konuştu.

SALGINA BAĞLI

Oyuncu sözleşmeleri sadece Türkiye ve Galatasaray'ın değil, Avrupa başta birçok ülkeyi de ilgilendiriyor. Bu konuda UEFA ve FIFA'nın salgın ile ilgili süreci beklediği belirtilirken liglerin oynanabilecek bir ortamın ortaya çıkmasının ardından bir karar vermeyi düşündüğü öğrenildi.

8 OYUNCU GİDECEK

30 Mayıs sonunda Galatasaray'da 8 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Eğer yeni bir anlaşma yapılmazsa Selçuk, Donk, Mariano, Nagatomo'nun yanı sıra kiralık gelen Lemina, Andone, Seri ve Onyekuru takımdan ayrılacak.