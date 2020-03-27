30 mayıs sıkıntısı
Cengiz, bitecek sözleşmelerle İlgili TFF’ye çağrıda bulundu...
Liglere ara verilmesinin ardından oyuncuların 30 Mayıs'ta bitecek sözleşmeleri de kafa karıştırıyor. Ligin durumunun nasıl olacağıyla ilgili çeşitli senaryolar konuşulurken salgın tehlikesinin geçmesi ve kaldığı yerden devam edilmesi halinde maçların haziran ve temmuz aylarına sarkma ihtimali bulunuyor.
Başkan Mustafa Cengiz, bu konuda TFF'ye çağrıda bulundu. Cengiz, "Biz bu ligi maksimum bir ayda bitirebiliriz. Sadece hazırlanmak için süre lazım. TFF, FIFA'yi ikna etmeli. Mayıs'ta futbolcu sözleşmeleri bitiyor, bu sözleşmeler, liglerin bitiş tarihine çekilmelidir" şeklinde konuştu.
SALGINA BAĞLI
Oyuncu sözleşmeleri sadece Türkiye ve Galatasaray'ın değil, Avrupa başta birçok ülkeyi de ilgilendiriyor. Bu konuda UEFA ve FIFA'nın salgın ile ilgili süreci beklediği belirtilirken liglerin oynanabilecek bir ortamın ortaya çıkmasının ardından bir karar vermeyi düşündüğü öğrenildi.
8 OYUNCU GİDECEK
30 Mayıs sonunda Galatasaray'da 8 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Eğer yeni bir anlaşma yapılmazsa Selçuk, Donk, Mariano, Nagatomo'nun yanı sıra kiralık gelen Lemina, Andone, Seri ve Onyekuru takımdan ayrılacak.
- 27.3.2020
- Galatasaray'ın istediği Kwadwo Asamoah'ı Fenerbahçe kadrosuna katıyor
- Fenerbahçe paylaştı! İşte Altay Bayındır'ın bebeklik hali
- İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları! Büyük sürpriz...
- Fatih Terim'in corona virüs detayı! Hayati hamle...
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajları
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
30 mayıs sıkıntısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.