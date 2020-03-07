Derbi 11'i sahada
İmparator, Yiğidolara karşı derbi zaferini kazanan oyuncularını kullanacak. Performansı beğenilmeyen Taylan’ın yerine Younes Belhanda 11’e dönüyor.
Galatasaray, müthiş serisini sürdürmek için bu hafta Sivasspor ile deplasmanda zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Yiğidolara karşı sahaya süreceği 11'i belirledi. Sezonun ikinci yarısında rakiplerine sahayı dar eden Cimbom'un 11'i son dönemde Lemina'nın sakatlığı ve Belhanda'nın cezası sebebiyle değişmişti. Lemina'nın yokluğunda Belhanda, F.Bahçe deplasmanında sahaya çıkmış, Aslan rakibini 3-1 yenmişti. Bu maçta Belhanda cezalı duruma düşünce de İmparator yerine Taylan Antalyalı'yı oynatmıştı.
MAESTRO SERİ
Fatih Terim, Sivasspor'a karşı sadece 1 ismi değiştirecek. Kalede Muslera oynayacak. Savunma hattı yine Mariano, Donk, Marcao ve Saracchi'den oluşacak. Orta sahada yine Seri ve Ömer Bayram yer alacak, Cezası biten Belhanda ilk 11'e dönecek. Hücum hattı da Feghouli, Onyekuru ve Falcao'dan oluşacak. Terim, Fenerbahçe zaferini kazanan 11'i bir kez daha sahaya sürerek Sivas deplasmanından da 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Ana hedef geçtiğimiz karşılaşmalarda olduğu gibi Jean Michael Seri'nin nokta atışı paslarıyla Henry Onyekuru'yu savunma arkasına kaçırmak.
- 7.3.2020
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Yorum
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
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Derbi 11'i sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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