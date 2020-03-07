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07 Mart 2020, Cumartesi
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Derbi 11'i sahada

Derbi 11'i sahada

İmparator, Yiğidolara karşı derbi zaferini kazanan oyuncularını kullanacak. Performansı beğenilmeyen Taylan’ın yerine Younes 11’e dönüyor.

, müthiş serisini sürdürmek için bu hafta ile deplasmanda zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü , Yiğidolara karşı sahaya süreceği 11'i belirledi. Sezonun ikinci yarısında rakiplerine sahayı dar eden Cimbom'un 11'i son dönemde Lemina'nın sakatlığı ve 'nın cezası sebebiyle değişmişti. Lemina'nın yokluğunda Belhanda, F.Bahçe deplasmanında sahaya çıkmış, Aslan rakibini 3-1 yenmişti. Bu maçta Belhanda cezalı duruma düşünce de İmparator yerine Taylan Antalyalı'yı oynatmıştı.

MAESTRO SERİ

Fatih Terim, Sivasspor'a karşı sadece 1 ismi değiştirecek. Kalede Muslera oynayacak. Savunma hattı yine Mariano, Donk, Marcao ve Saracchi'den oluşacak. Orta sahada yine Seri ve yer alacak, Cezası biten Belhanda ilk 11'e dönecek. Hücum hattı da Feghouli, Onyekuru ve Falcao'dan oluşacak. Terim, zaferini kazanan 11'i bir kez daha sahaya sürerek Sivas deplasmanından da 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Ana hedef geçtiğimiz karşılaşmalarda olduğu gibi Jean Michael Seri'nin nokta atışı paslarıyla Henry Onyekuru'yu savunma arkasına kaçırmak.

  1. 7.3.2020
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