Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı kadrosuna çağrıldı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Muslera'ya milli davet!

, Uruguay Milli Takımı kadrosuna çağrıldı!

Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı kadrosuna çağrıldı!

'ın tecrübeli futbolcusu 'nın, 'nın Şili ve Ekvador ile oynayacağı maçların aday kadrosunda olduğu açıklandı. Zorlu karşılaşmalar ve 1 Nisan tarihlerinde oynanacak.

'da forma giyen , 'nın Şili ve Ekvador ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı.

Uruguay Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 'ta sahasında Şili ve 1 Nisan'da deplasmanda Ekvador ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör , 26 kişilik kadroya 33 yaşındaki Galatasaraylı kaleci Muslera'yı da dahil etti.

Kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Libertad), Martin Campana (Independiente)

Defans: Diego Godin (Inter), Jose Maria Gimenez (), Sebastian Coates (), Ronald Araujo (Barcelona), Martin Caceres (Fiorentina), Gaston Silva (Independiente), Damian Suarez, Mauro Arambarri (Getafe), Matias Vina (Palmeiras), Diego Laxalt (Milan)

Orta saha: Matias Vecino (Inter), Federico Valverde (), Rodrigo Bentancur (Juventus), Nahitan Nandez, Gaston Pereiro (Cagliari), Brian Lozano (Santos Laguna), Brian Rodriguez (Los Angeles), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de La Cruz (River Plate)

Forvet: Edison Cavani (Paris Saint-Germain), Jonathan Rodriguez (Cruz Azul), Cristhian Stuani (Girona), Darwin Nunez (Almeria)

GALATASARAY'IN ZORLU FİKSTÜRÜ

22 MART: ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY
4 NİSAN: GALATASARAY - GAZİANTEP FK

  1. 05.03.2020
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