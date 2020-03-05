Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı kadrosuna çağrıldı!
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Fernando Muslera'nın, Uruguay Milli Futbol Takımı'nın Şili ve Ekvador ile oynayacağı maçların aday kadrosunda olduğu açıklandı. Zorlu karşılaşmalar 27 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera, Uruguay Milli Futbol Takımı'nın Şili ve Ekvador ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı.
Uruguay Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 27 Mart'ta sahasında Şili ve 1 Nisan'da deplasmanda Ekvador ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Oscar Tabarez, 26 kişilik kadroya 33 yaşındaki Galatasaraylı kaleci Muslera'yı da dahil etti.
#Eliminatorias #Catar2022??— Selección Uruguaya (@Uruguay) March 5, 2020
?? Oscar Tabárez reservó a 2?6? futbolistas del exterior para los primeros dos partidos de @Uruguay ante Chile y Ecuador.
???????? 26/3 - 19:45 h - Montevideo
???????? 31/3 - 18:00 h (Uy) - Quito#ElEquipoQueNosUnehttps://t.co/zJQE1sL1ky pic.twitter.com/yEXKiSV9F5
Kadroda şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Libertad), Martin Campana (Independiente)
Defans: Diego Godin (Inter), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lizbon), Ronald Araujo (Barcelona), Martin Caceres (Fiorentina), Gaston Silva (Independiente), Damian Suarez, Mauro Arambarri (Getafe), Matias Vina (Palmeiras), Diego Laxalt (Milan)
Orta saha: Matias Vecino (Inter), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Juventus), Nahitan Nandez, Gaston Pereiro (Cagliari), Brian Lozano (Santos Laguna), Brian Rodriguez (Los Angeles), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de La Cruz (River Plate)
Forvet: Edison Cavani (Paris Saint-Germain), Jonathan Rodriguez (Cruz Azul), Cristhian Stuani (Girona), Darwin Nunez (Almeria)
GALATASARAY'IN ZORLU FİKSTÜRÜ
22 MART: ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY
4 NİSAN: GALATASARAY - GAZİANTEP FK
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