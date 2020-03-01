Galatasaray-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS-GB muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 23 hafta sonunda topladığı 45 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, sahasında başkent ekibi Gençlerbirliğini ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta iki ezeli rakibi ile karşı karşıya gelen ekiplerden Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçmiş, Gençlerbirliği ise Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Mücadele öncesi, 3 puan için sahaya çıkacak iki ekip de hata yapmak istemiyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Gençlerbirliği mücadelesi saat 19.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfelt, Erdem, ramos, Toure, Halil, Baiano, Yasin, Candeias, Sessegnon, Nadir, Sio

MÜCADELE ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Süper Lig'de yedi maçtır kazanan Galatasaray, aynı sezon içinde daha uzun bir galibiyet serisini en son yine Fatih Terim yönetiminde yakalamıştı (Kasım 2011-Ocak 2012 arasında dokuz maç).

- İki haftadır sahadan galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği, Nisan 2016'dan bu yana Süper Lig'de üç maçlık seri yakalayamıyor.

- Bu sezonun ikinci yarısında en fazla gol atan (16) ve kalesinde en az gol gören (3) takım Galatasaray.

- Oyuncumuz Radamel Falcao, çıktığı son 5 maçta 5 gol birden kaydetti.

- Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu olan Ömer Bayram (9), daha önceki üç sezonun toplamında sekiz gol pası vermişti.

- Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı sahaya çıktığı ilk beş maçta dört gol atan Bogdan Stancu, daha sonraki dokuz karşılaşmada sadece bir gol sevinci yaşadı.

KARŞILAŞMANIN İLK 3 DAKİKASINDA SES ÇIKMAYACAK!

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği maçı öncesi sarı kırmızılı taraftarların aldığı karara göre ilk 3 dakika hiçbir tezahüratta bulunulmayacak.

Başlama düdüğüyle birlikte ilk 3 dakika, şehitlerimiz anısına tribünden ses çıkmayacak.