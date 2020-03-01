Galatasaray-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS-GB muhtemel 11'ler... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Galatasaray-Gençlerbirliği mücadelesi öncesi bilinmesi gerekenler!

- , hangi kanalda? GS-GB muhtemel 11'ler...

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS-GB muhtemel 11'ler...

'in 24. hafta mücadelesinde sahasında 'ni ağırlıyor. Ligde son olarak 'yi 3-1 ile geçerek 'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son veren Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında da hata yapmak istemiyor. Son 7 lig maçında puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar seriyi sürdürmek isterken, konuk ekipte de hedef 3 puan. Karşılaşma öncesi futbolseverler Galatasaray-Gençlerbirliği , hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilir, karşılaşmanın maç saatinde takip edebilirsiniz...

'de heyecan 24. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 23 hafta sonunda topladığı 45 puanla 3. sırada yer alan , sahasında başkent ekibi Gençlerbirliğini ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta iki ile karşı karşıya gelen ekiplerden Galatasaray, 'yi 3-1 ile geçmiş, ise Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Mücadele öncesi, 3 puan için sahaya çıkacak iki ekip de hata yapmak istemiyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray-Gençlerbirliği , hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Gençlerbirliği mücadelesi saat 19.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadelenin fotomac.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, , Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfelt, Erdem, ramos, Toure, Halil, Baiano, Yasin, Candeias, Sessegnon, Nadir, Sio

MÜCADELE ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Süper Lig'de yedi maçtır kazanan Galatasaray, aynı sezon içinde daha uzun bir galibiyet serisini en son yine yönetiminde yakalamıştı (Kasım 2011-Ocak 2012 arasında dokuz maç).

- İki haftadır sahadan galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği, Nisan 2016'dan bu yana Süper Lig'de üç maçlık seri yakalayamıyor.

- Bu sezonun ikinci yarısında en fazla gol atan (16) ve kalesinde en az gol gören (3) takım Galatasaray.

- Oyuncumuz , çıktığı son 5 maçta 5 gol birden kaydetti.

- Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu olan Ömer Bayram (9), daha önceki üç sezonun toplamında sekiz gol pası vermişti.

- Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı sahaya çıktığı ilk beş maçta dört gol atan Bogdan Stancu, daha sonraki dokuz karşılaşmada sadece bir gol sevinci yaşadı.

KARŞILAŞMANIN İLK 3 DAKİKASINDA SES ÇIKMAYACAK!

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği maçı öncesi sarı kırmızılı taraftarların aldığı karara göre ilk 3 dakika hiçbir tezahüratta bulunulmayacak.

Başlama düdüğüyle birlikte ilk 3 dakika, şehitlerimiz anısına tribünden ses çıkmayacak.

  1. 01.03.2020
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