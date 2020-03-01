Avrupa'nın tek takımı Galatasaray! Liverpool yenildikten sonra...
Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek zirve adına çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Son 8 maçta 8 galibiyet alarak formunun zirvesine ulaşan Aslan, 2020 yılına damga vurdu. İngiliz devi Liverpool'un Watford'a 3-0 mağlup olmasından sonra Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dahil çıktığı maçlarda galibiyet serisine devam eden tek takım kaldı.
Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray ile Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı. Sarı kırmızılıların gollerini 3. dakikada Ryan Donk ile 34 ve 69'da Radamel Falcao kaydetti. Sarı kırmızılıların Kolombiyalı oyuncusu Falcao, Süper Lig'de 8 gole ulaştı.
Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 48 yaptı ve Süper Lig'de son 7 maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Gençlerbirliği ise 27 puanda kaldı.
AVRUPA'DA SÜREKLİ KAZANAN TEK TAKIM GALATASARAY
Galatasaray seri galibiyetlerin ardından zirve tırmanışına devam ederken, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında 2020 yılında sürekli kazanan tek takım konumuna geldi.
LIVERPOOL'UN SERİSİ SONA ERMİŞTİ
Galatasaray'la birlikte 2020 yılında sürekli kazanan bir diğer takım olan ve İngiltere Premier Lig'de açık ara lider konumda bulunan Liverpool'un galibiyet serisi Watford'a 3-0 mağlup olmasından sonra sona ermişti. İngiliz devinin bu yenilgisinden sonra Avrupa'da 2020 yılındaki bütün lig maçlarını kazanan tek takım olarak Galatasaray kaldı.
- 01.03.2020
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Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
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Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Avrupa'nın tek takımı Galatasaray! Liverpool yenildikten sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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