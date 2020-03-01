Avrupa'nın tek takımı Galatasaray! Liverpool yenildikten sonra...

Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray ile Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı. Sarı kırmızılıların gollerini 3. dakikada Ryan Donk ile 34 ve 69'da Radamel Falcao kaydetti. Sarı kırmızılıların Kolombiyalı oyuncusu Falcao, Süper Lig'de 8 gole ulaştı.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 48 yaptı ve Süper Lig'de son 7 maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Gençlerbirliği ise 27 puanda kaldı.



AVRUPA'DA SÜREKLİ KAZANAN TEK TAKIM GALATASARAY

Galatasaray seri galibiyetlerin ardından zirve tırmanışına devam ederken, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında 2020 yılında sürekli kazanan tek takım konumuna geldi.

LIVERPOOL'UN SERİSİ SONA ERMİŞTİ

Galatasaray'la birlikte 2020 yılında sürekli kazanan bir diğer takım olan ve İngiltere Premier Lig'de açık ara lider konumda bulunan Liverpool'un galibiyet serisi Watford'a 3-0 mağlup olmasından sonra sona ermişti. İngiliz devinin bu yenilgisinden sonra Avrupa'da 2020 yılındaki bütün lig maçlarını kazanan tek takım olarak Galatasaray kaldı.

