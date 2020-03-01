Avrupa'nın tek takımı Galatasaray! Liverpool yenildikten sonra... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Avrupa'nın tek takımı! Liverpool yenildikten sonra...

'nın tek takımı ! yenildikten sonra...

Avrupa'nın tek takımı Galatasaray! Liverpool yenildikten sonra...

sahasında 'ni 3-0 mağlup ederek zirve adına çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Son 8 maçta 8 galibiyet alarak formunun zirvesine ulaşan Aslan, 2020 yılına damga vurdu. İngiliz devi 'un Watford'a 3-0 mağlup olmasından sonra Galatasaray, 'nın 5 büyük ligi ve dahil çıktığı maçlarda galibiyet serisine devam eden tek takım kaldı.

'de 24. hafta mücadelesinde 'in çalıştırdığı ile 'nun takımı kozlarını paylaştı.

Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı. gollerini 3. dakikada ile 34 ve 69'da kaydetti. Sarı kırmızılıların Kolombiyalı oyuncusu Falcao, Süper Lig'de 8 gole ulaştı.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 48 yaptı ve Süper Lig'de son 7 maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Gençlerbirliği ise 27 puanda kaldı.

AVRUPA'DA SÜREKLİ KAZANAN TEK TAKIM GALATASARAY
Galatasaray seri galibiyetlerin ardından zirve tırmanışına devam ederken, 'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında 2020 yılında sürekli kazanan tek takım konumuna geldi.

LIVERPOOL'UN SERİSİ SONA ERMİŞTİ
Galatasaray'la birlikte 2020 yılında sürekli kazanan bir diğer takım olan ve 'de açık ara lider konumda bulunan 'un galibiyet serisi Watford'a 3-0 mağlup olmasından sonra sona ermişti. İngiliz devinin bu yenilgisinden sonra Avrupa'da 2020 yılındaki bütün lig maçlarını kazanan tek takım olarak Galatasaray kaldı.

  1. 01.03.2020
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