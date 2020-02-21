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21 Şubat 2020, Cuma
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sürprizi

Belhanda sürprizi

Lemina’nın durumunun belirsiz olması üzerine , bu bölgede alternatifler üzerinde duruyor. Tecrübeli hocanın Seri’yi savunmanın önüne çekeceği, ’yı sağına, Akbaba’yı da soluna yerleştireceği haberleri dolaşıyor. Bu sezon gözden düşen ve formasını kaybeden Faslı futbolcunun ’de pas yapma ve topla oynama üstünlüğünü elde etmek için oynayacağı belirtiliyor

Lemina'nın durumunun belirsiz olması üzerine , bu bölgede alternatifler üzerinde duruyor. Tecrübeli hocanın Seri'yi savunmanın önüne çekeceği, 'yı sağına, Akbaba'yı da soluna yerleştireceği haberleri dolaşıyor. Bu sezon gözden düşen ve formasını kaybeden Faslı futbolcunun 'de pas yapma ve topla oynama üstünlüğünü elde etmek için oynayacağı belirtiliyor
  1. 21.2.2020
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