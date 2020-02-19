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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Derbi öncesi dinlendiler

Derbi öncesi dinlendiler

 Terim, derbisi öncesi oyuncularına kafa izni verdi.

Terim, derbisi öncesi oyuncularına kafa izni verdi. Son haftalardaki yoğun maç trafiğini göz önünde bulunduran tecrübeli hoca, "Herkes özel işlerini halletsin. İyice dinlensin ve kafasını toplasın. Pazara kadar yoğun tempoda çalışacağız" ifadesini kullandı. Dün dinlenen oyuncular bugün işbaşı yapacak.
  1. 19.2.2020
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