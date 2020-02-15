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15 Şubat 2020, Cumartesi
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hakkında şaşırtan gerçek! ...

Adem Büyük hakkında şaşırtan gerçek! Mustafa Pektemek...

'in ikinci yarısında müthiş bir grafik yakalayan 'da attığı gollerle takımını sırtlıyor... Sarı-kırmızılıların yedek oyuncu olarak aldığı Adem Büyük sarı-kırmızılı formayla şimdiden 9 gole ulaştı. Öte yandan 32 yaşındaki golcü oyuncu için şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla piyasasına damga vurdu. Özellikle son yıllarda dünya futbolunun yetiştirdiği en büyük golcülerden olan transferi büyük ses getirdi. Kolombiyalı yıldızın yanı sıra Florin Andone'den de beklenti çok büyüktü.

Sarı kırmızılılarda bu iki isim sakatlıklarla boğuşmaları sebebiyle şu ana kadarki süreçte takıma çok fazla katkı yapamadı. Tam da bu noktada bir başka ismin yıldızı parladı: ...

Uzun yıllar 'de gösterdiği performansla Anadolu Kulüplerinin aranan ismi olan Adem Büyük de sezon başında alternatif olarak Galatasaray kadrosuna katılmıştı. İlk etapta birçokları tarafından gereksiz transfer olarak görülen tecrübeli futbolcu özellikle ikinci yarıda Galatasaray'ın gol yükünü çekti. Toplamda 9 gole ulaşan 32 yaşındaki futbolcu şu anda takımda en formda santrfor...

Galatasaray hücum hattında 'e karar vermişti. Ama Pektemek transferi o dönemde askerde olduğu için resmileşmemişti. 'in yardımcısı 'ın gönlünde yatan isim ise Adem Büyük'tü. Şaş, Adem konusunda ısrarcı oldu ve inisiyatif kullanarak tecrübeli oyuncuyu Galatasaray'a kazandırdı.

Adem Büyük bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 26 maçta 1159 dakikada sahada kaldı ve 9 gol kaydetti... (Ajansspor)

  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 15.02.2020 11:29
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