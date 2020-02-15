Adem Büyük hakkında şaşırtan gerçek! Mustafa Pektemek...
Süper Lig'in ikinci yarısında müthiş bir grafik yakalayan Galatasaray'da Adem Büyük attığı gollerle takımını sırtlıyor... Sarı-kırmızılıların yedek oyuncu olarak aldığı Adem Büyük sarı-kırmızılı formayla şimdiden 9 gole ulaştı. Öte yandan 32 yaşındaki golcü oyuncu için şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla transfer piyasasına damga vurdu. Özellikle son yıllarda dünya futbolunun yetiştirdiği en büyük golcülerden olan Radamel Falcao transferi büyük ses getirdi. Kolombiyalı yıldızın yanı sıra Florin Andone'den de beklenti çok büyüktü.
Sarı kırmızılılarda bu iki isim sakatlıklarla boğuşmaları sebebiyle şu ana kadarki süreçte takıma çok fazla katkı yapamadı. Tam da bu noktada bir başka ismin yıldızı parladı: Adem Büyük...
Uzun yıllar Süper Lig'de gösterdiği performansla Anadolu Kulüplerinin aranan ismi olan Adem Büyük de sezon başında alternatif olarak Galatasaray kadrosuna katılmıştı. İlk etapta birçokları tarafından gereksiz transfer olarak görülen tecrübeli futbolcu özellikle ikinci yarıda Galatasaray'ın gol yükünü çekti. Toplamda 9 gole ulaşan 32 yaşındaki futbolcu şu anda takımda en formda santrfor...
Galatasaray hücum hattında Mustafa Pektemek'e karar vermişti. Ama Pektemek transferi o dönemde askerde olduğu için resmileşmemişti. Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş'ın gönlünde yatan isim ise Adem Büyük'tü. Şaş, Adem konusunda ısrarcı oldu ve inisiyatif kullanarak tecrübeli oyuncuyu Galatasaray'a kazandırdı.
Adem Büyük bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 26 maçta 1159 dakikada sahada kaldı ve 9 gol kaydetti... (Ajansspor)
GOL! Galatasaray 2 - 1 Alanyaspor— Fotomaç (@fotomac) February 12, 2020
??55' Adem Büyük (pen.) pic.twitter.com/QkfrobJxut
- 15.02.2020
- Güncelleme: 15.02.2020 11:29
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Adem Büyük hakkında şaşırtan gerçek! Mustafa Pektemek... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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