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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Mariano yine boş geçmedi

Mariano yine boş geçmedi

Devre arasında gönderilmesi gündeme gelen ancak takımda kalan Mariano, sezonun ikinci yarısındaki şovuna dün de devam etti.

Devre arasında gönderilmesi gündeme gelen ancak takımda kalan Mariano, sezonun ikinci yarısındaki şovuna dün de devam etti. Tecrübeli sağ bek, 'ün attığı golde asisti yapan isim oldu. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezonki asist sayısını 4'e yükseltirken, bunların tamamını son 4 karşılaşmada kaydetti.
  1. 10.2.2020
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