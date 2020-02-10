Mariano yine boş geçmedi
Devre arasında gönderilmesi gündeme gelen ancak takımda kalan Mariano, sezonun ikinci yarısındaki şovuna dün de devam etti.
Devre arasında gönderilmesi gündeme gelen ancak takımda kalan Mariano, sezonun ikinci yarısındaki şovuna dün de devam etti. Tecrübeli sağ bek, Adem Büyük'ün attığı golde asisti yapan isim oldu. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezonki asist sayısını 4'e yükseltirken, bunların tamamını son 4 karşılaşmada kaydetti.
- 10.2.2020
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