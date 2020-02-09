Çak bir beşlik

Süper Lig'de aldığı üst üste 4 galibiyetle rakiplerine "Ben buradayım" mesajı veren son iki yılın şampiyonu Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında boy gösteriyor. Kemal Özdeş ve Tayfur Havutçu'yu gönderdikten sonra Fuat Çapa ile anlaşan lacivert-beyazlılar, Aslan'a engel olmak istiyor. Sarı-kırmızılıların ise galibiyet serisini bozmaya hiç niyeti yok. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı tecrübeli hakem Mete Kalkavan yönetecek.



FALCAO VE BELHANDA YOK

Galatasaray'da sakatlığı süren Radamel Falcao ile sarı kart cezalısı Younes Belhanda forma giyemeyecek. Marcelo Saracchi'nin son durumu ise bugün belli olacak. Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosundan farklı bir 11'le sahaya çıkacak. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, Radamel Falcao'nun 38'de attığı golle 1-0 kazanmayı başarmıştı.



ADEM SINIRDA

Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli futbolcu sarı kart görmesi halinde gelecek hafta ligde oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak.



BERABERLİK ÇIKMIYOR

İki takım arasında oynanan son 10 maçta sadece 1 beraberlik çıktı. Sarı-kırmızılılar sahadan 7 kez galip, 2 kez mağlup ayrıldı.



ASLAN KAMPTA

Son antrenmanını dün 16.00'da basına kapalı gerçekleştiren G.Saray, günü taktik ağırlıklı geçirdi. Cimbom kampa girerken, bugün maça direkt Florya'dan hareket edecek.



MUSLERA GEÇİLMEZ

Ligde en az gol yiyen takım Galatasaray. Sarı-kırmızılılar 20 maçta 17 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılarda Muslera, ligde Başakşehir maçı hariç 19 karşılaşmada forma giydi ve 16 gol yedi. Uruguaylı eldiven 8 maçta kalesini kapatmayı başardı.



DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda bu sezon 9 karşılaşmaya çıktı. Cimbom; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Cimbom, 11 gol atıp kalesinde 9 gol gördü. Sarı-kırmızılılar dış sahada Kayseri, Gaziantep ve Konya'yı yıktı.



VAR'DA BİTİGEN

Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi Burak Şeker olacak. VAR'da ise Abdulkadir Bitigen yer alacak. AVAR'da Erdinç Sezertam görev yapacak.



ONYEKURU SONRADAN

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı kupa maçında uzun bir aradan sonra 11'de görev yapan Onyekuru bugün kulübede olacak. Nijeryalı yıldızın Kasımpaşa karşısında ikinci yarı görev alması bekleniyor.



KASIMPAŞA ÇOK YİYOR

Kasımpaşa ligde 43 gol ile Kayserispor'dan sonra (52) kalesinde en çok gol gören ikinci ekip olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, 32 kez gol sevinci yaşarken, lacivertbeyazlılar 28 kez rakip fileleri havalandırdı.



PAŞA'DA 4 EKSİK

Lacivert-beyazlı takımda kırmızı kart cezalısı Hajradinovic yok. Sakatlıkları süren Pavelka, Sadiku ve Koita da forma giyemeyecek. Lisans sorunu çözülen Gerard Gohou, şans verilmesi halinde ilk kez oynayacak. Keza iyileşen Yusuf Erdoğan da uzun bir aradan sonra forma giyecek duruma geldi.



9 YIL SONRA FUAT ÇAPA

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, lacivert-beyazlı takımın başında 9 yıl sonra tekrar maça çıkacak. En son 2010-11 sezonu ikinci yarısında Kasımpaşa'yı çalıştıran Çapa yönetiminde 17 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alınmıştı.