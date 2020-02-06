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06 Şubat 2020, Perşembe
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Yeni tartışma yolda

Yeni tartışma yolda

yönetim ve liselileri bir kez daha karşı karşıya getirecek gibi görünüyor.

Başkanı , 7-14 Mart tarihlerinde Tüzük Kongre'sini toplamak istiyor. Kulübe kaynak yaratmak için döneminde başlayan ve önderliğinde hazırlanan yeni tüzük şimdiye kadar kongre üyelerinin önüne oylama için gelmedi. Nedeni "lise" dışından insanların tek seferde toplu halde kulübe üye olması için getirilen kolaylık.

Başkan Mustafa Cengiz bu projenin hayata geçmesi durumunda 6 milyon TL'nin kulübün kasasına gireceğini ifade ediyor. Hazırlanan yeni tüzüğe göre liseli olmayan 600 kişi 20'şer bin TL ödeyerek Başkan'ın da onayıyla kulübe üye olabilecek. Bu sayede tek seferde 12 milyon TL kasaya girecek. Ancak Başkan Cengiz'i ibra etmeyen liselilerin bu talebe olumlu yanıt vermesi çok zor görülüyor.

  1. 6.2.2020
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