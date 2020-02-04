Galatasaray transferde göz koymuştu! Japonlar devreye girdi...

Galatasaray, Süper Lig'de 31 Ocak'ta resmen sona eren transfer sezonunu defterini 3 yeni isimle kapattı. Sarı-kırmızılılar Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru kadrosuna kattı.

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Öte yandan Galatasaray için birçok isim yazılıp çizilmiş bu isimlerden biri de Kayserispor'un 25 yaşındaki yıldızı Bernard Mensah'tı... Sarı-kırmızılılar Ganalı isimle yakından ilgilenmiş hatta Abdurrahim Albayrak'ın oyuncu için devreye girdiği iddia edilmişti. Ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

Devre arası transfer sezonunda E.Frankfurt, Granada, Galatasaray ve Club Amerika'nın yakından ilgilendiği Bernard Mensah'a şimdi de Urawa Reds talip olduğu öğrenildi.

KAYSERİSPOR DA LİGDE KALMAK İSTİYOR

Yokohama'nın şampiyon olduğu sezonda ligi 14.sırada bitiren ve kaliteli bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan Japon ekibi, Kayserispor'un yıldız orta saha oyuncusu Mensah'a talip olurken, Sportif Direktör Hisashi Tsuchida'nın Başkan Berna Gözbaşı'na resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

2011'den sonra en kötü dönemini geçiren Urawa J1 Ligi'ni düşme potasının sadece 1 puan üzerinde bitirirken, sarı kırmızılı kulübün Mensah'ın satışı konusundaki tavrı henüz netlik kazanmadı.