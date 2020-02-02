Kasasını rahatlattı
4 oyuncusunu gönderen ve yerine 4 oyuncu alan Galatasaray, takım maliyetini de aşağıya çekti.
4 oyuncusunu gönderen ve yerine 4 oyuncu alan Galatasaray, takım maliyetini de aşağıya çekti. 3.2 milyon euro'luk bir ödemeden kurtulan sarı-kırmızılı ekip, yeni transferlerine ise sadece 1.5 milyon euro ödeme yapacak. Bu da 1.7 milyon euro artıya geçmesi anlamına geliyor. Sözleşmesi dondurulan Yuto Nagatomo'nun da ayrılması halinde 1 milyon euro daha cepte kalacak.
GİDENLER
Babel 1.55 milyon euro
Nzonzi 1.25 milyon euro
mre Mor 290 bin euro
Emre Taşdemir (Kira) 101 bin euro
Toplam 3 milyon 191 bin Euro
GELENLER
Sarrachi 700 bin euro
Onyekuru 650 bin euro
Jesse Sekidika 125 bin euro
Erkan Süer 15 bin euro
Toplam 1 milyon 490 bin euro
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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