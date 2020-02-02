Kasasını rahatlattı

4 oyuncusunu gönderen ve yerine 4 oyuncu alan Galatasaray, takım maliyetini de aşağıya çekti. 3.2 milyon euro'luk bir ödemeden kurtulan sarı-kırmızılı ekip, yeni transferlerine ise sadece 1.5 milyon euro ödeme yapacak. Bu da 1.7 milyon euro artıya geçmesi anlamına geliyor. Sözleşmesi dondurulan Yuto Nagatomo'nun da ayrılması halinde 1 milyon euro daha cepte kalacak.



GİDENLER

Babel 1.55 milyon euro

Nzonzi 1.25 milyon euro

mre Mor 290 bin euro

Emre Taşdemir (Kira) 101 bin euro



Toplam 3 milyon 191 bin Euro



GELENLER

Sarrachi 700 bin euro

Onyekuru 650 bin euro

Jesse Sekidika 125 bin euro

Erkan Süer 15 bin euro

Toplam 1 milyon 490 bin euro