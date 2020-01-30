Arda ile görüşmedik - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Arda ile görüşmedik

Arda ile görüşmedik

Arda ile görüşmedik

'a transferi gerçekleşmeyen 'un istediği iddia edildi.

'a transferi gerçekleşmeyen 'un istediği iddia edildi. Ancak Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün bu haberi yalanladı ve "Şu anda orta sahaya için bakıyoruz ama Arda ile görüşmedik" diye konuştu.
  1. 30.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arda ile görüşmedik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN