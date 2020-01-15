Onyekuru müjdesi
Herkesi korkutan genç yıldız iyileşme sürecine girdi.
Galatasaray'a dönüşü büyük heyecan yaratan Henry Onyekuru'nun rahatsızlığıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta konulan 'sıtma' teşhisi ile herkesi şoke eden ve 'ölümden' döndüğü belirtilen genç oyuncunun, iyileşme sürecine girdiği bildirildi. Yapılan son testlerin sonuca göre Henry Onyekuru'nun sıtmayı yendiği öğrenildi. Hızla iyileşme sürecine giren başarılı futbolcunun, hafta sonuna kadar tedavi gördüğü hastaneden taburcu olacağı belirtildi.
MORAL VERDİ
Onyekuru'nun önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş antrenmanlara başlayacağı ifade edildi. Albayrak sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru'yu ziyaret ederek moral vermişti.
- 15.1.2020
-
Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
-
Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
-
Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
Onyekuru müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.