Juan Jesus yedekte

G.Saray'da stoper arayışları devam ederken, sarı-kırmızılılarda Terim'in ısrarla istediği isimlerin başında Mert ve Murillo geliyor. Tecrübeli hoca, iki oyuncudan birinin alınmasını istedi. Ancak olumlu yanıt alınamaması halinde rotayı yine Roma'da forma giyen Juan Jesus'a çevireceği iddia edildi. İnter'ten Roma'ya 8 milyon euro'ya giden 28 yaşındaki stoperin 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.