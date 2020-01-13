Juan Jesus yedekte
G.Saray'da stoper adayları arasına bir yenisi daha eklendi.
G.Saray'da stoper arayışları devam ederken, sarı-kırmızılılarda Terim'in ısrarla istediği isimlerin başında Mert ve Murillo geliyor. Tecrübeli hoca, iki oyuncudan birinin alınmasını istedi. Ancak olumlu yanıt alınamaması halinde rotayı yine Roma'da forma giyen Juan Jesus'a çevireceği iddia edildi. İnter'ten Roma'ya 8 milyon euro'ya giden 28 yaşındaki stoperin 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 13.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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