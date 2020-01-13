Emre’ye yol göründü

Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna katılan Emre Taşdemir veda etmeye hazırlanıyor. Saracchi'nin transferi ve sol bekte de oynayabilen Martin Linnes'in yeniden takıma dönmesi ile yapılan kadro planlamasında Emre'nin bir başka kulübe gönderilmesi kararı alındı. Kayserispor, Emre Taşdemir'e talip olurken iki kulübün kısa süre içinde anlaşması bekleniyor.