HaberlerGaleriGalatasaray'da transfer bilmecesi! Gelen teklif kabul edilmedi ama...
Galatasaray'da transfer bilmecesi! Gelen teklif kabul edilmedi ama...
Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Sarı-kırmızılı takım daha şimdiden 3 ismi kadrosuna kattı. Takviyelerine devam etmek isteyen Galatasaray, finansal denge gereği oyuncu satmak zorunda. Ancak sarı-kırmızılılarda öyle bir isim var ki ne gelen teklifler kabul ediliyor, ne de oyuncuya forma şansı veriliyor. İşte o detay...
13 Ocak 2020 Pazartesi 08:42
Güncelleme: 13.01.2020 08:42
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna Saracchi, Onyekuru ve Sekidika gibi isimleri katan Galatasaray, bu transferlerle yetinmeyecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı takımda, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda eksik olan bölgeler belirlendi.
Stoper ve orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da, satış listesinde bulunan Faslı futbolcu YounesBelhanda'ya Arabistan ve Katar'dan bazı kulüplerin ilgisi olduğu ifade edilse de henüz beklenen teklif gelmedi.
Oyuncu satmadan transfer yapamayan sarı-kırmızılı kulübün kapısı ise sürpriz bir isim için çalındı. İşte o olayın perde arkasında yaşananlar...
Sabah'ta yer alan habere göre Belçika ekibi CercleBrugge, G.Saray'ın 2000 doğumlu yıldız adayı Yunus Akgün'ü istedi ve resmi teklifini iletti.