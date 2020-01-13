Galatasaray'da transfer bilmecesi! Gelen teklif kabul edilmedi ama...

Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Sarı-kırmızılı takım daha şimdiden 3 ismi kadrosuna kattı. Takviyelerine devam etmek isteyen Galatasaray, finansal denge gereği oyuncu satmak zorunda. Ancak sarı-kırmızılılarda öyle bir isim var ki ne gelen teklifler kabul ediliyor, ne de oyuncuya forma şansı veriliyor. İşte o detay...