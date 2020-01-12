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12 Ocak 2020, Pazar
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Roma'ya gitti! Yıldız oyuncuyu alıp gelecek

Abdurrahim Albayrak Roma'ya gitti! Yıldız oyuncuyu alıp gelecek

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İkinci yarıya iyi bir giriş yapmayı hedefleyen ve şampiyonluk hayalleri kuran sarı kırmızılılarda transfer iddiaları durmak bilmiyor. Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir transferi daha bitiriyor. Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, yıldız oyuncunun transferini sonuçlandırmak için İtalya'ya gitti. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

  1. 12.01.2020
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