Abdurrahim Albayrak Roma'ya gitti! Yıldız oyuncuyu alıp gelecek
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İkinci yarıya iyi bir giriş yapmayı hedefleyen ve şampiyonluk hayalleri kuran sarı kırmızılılarda transfer iddiaları durmak bilmiyor. Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir transferi daha bitiriyor. Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, yıldız oyuncunun transferini sonuçlandırmak için İtalya'ya gitti. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
- 12.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Abdurrahim Albayrak Roma'ya gitti! Yıldız oyuncuyu alıp gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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