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05 Ocak 2020, Pazar
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İstenmeyen adam

İstenmeyen adam

Chicago'nun serbest bıraktığı , 'a da teklif edildi. Sarı-kırmızılı kulüp ilk etapta bu transfere sıcak bakarken, Arjantinli oyuncuyla 'un anlaşıp sonra vazgeçmesi, ardından da Vasco Da Gama'nın geri çekilmesi Galatasaray'ı da geri adım attırdı.

Chicago'nun serbest bıraktığı , 'a da teklif edildi. Sarı-kırmızılı kulüp ilk etapta bu transfere sıcak bakarken, Arjantinli oyuncuyla 'un anlaşıp sonra vazgeçmesi, ardından da Vasco Da Gama'nın geri çekilmesi Galatasaray'ı da geri adım attırdı. Gaitan'ın psikolojik travma yaşadığı iddia edildi.

  1. 5.1.2020
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