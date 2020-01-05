İstenmeyen adam
Chicago'nun serbest bıraktığı Nico Gaitan, Galatasaray'a da teklif edildi. Sarı-kırmızılı kulüp ilk etapta bu transfere sıcak bakarken, Arjantinli oyuncuyla Boca Juniors'un anlaşıp sonra vazgeçmesi, ardından da Vasco Da Gama'nın geri çekilmesi Galatasaray'ı da geri adım attırdı.
Chicago'nun serbest bıraktığı Nico Gaitan, Galatasaray'a da teklif edildi. Sarı-kırmızılı kulüp ilk etapta bu transfere sıcak bakarken, Arjantinli oyuncuyla Boca Juniors'un anlaşıp sonra vazgeçmesi, ardından da Vasco Da Gama'nın geri çekilmesi Galatasaray'ı da geri adım attırdı. Gaitan'ın psikolojik travma yaşadığı iddia edildi.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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