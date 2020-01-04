Andone sürprizi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Andone sürprizi

Andone sürprizi

Andone sürprizi

Aslan'da uzun süreli sakatlığı sebebiyle sözleşmesinin dondurulması konuşulan konusunda ilginç bir gelişme yaşandı. 'ta geri dönecek olan golcüye ikinci bir şans verilmesi düşünülüyor. 2. devre yine kadroda tutulabilir.

Aslan'da uzun süreli sakatlığı sebebiyle sözleşmesinin dondurulması konuşulan konusunda ilginç bir gelişme yaşandı. 'ta geri dönecek olan golcüye ikinci bir şans verilmesi düşünülüyor. 2. devre yine kadroda tutulabilir.

  1. 4.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Andone sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN