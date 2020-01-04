Andone sürprizi
Aslan'da uzun süreli sakatlığı sebebiyle sözleşmesinin dondurulması konuşulan Florin Andone konusunda ilginç bir gelişme yaşandı. Şubat'ta geri dönecek olan golcüye ikinci bir şans verilmesi düşünülüyor. 2. devre yine kadroda tutulabilir.
Aslan'da uzun süreli sakatlığı sebebiyle sözleşmesinin dondurulması konuşulan Florin Andone konusunda ilginç bir gelişme yaşandı. Şubat'ta geri dönecek olan golcüye ikinci bir şans verilmesi düşünülüyor. 2. devre yine kadroda tutulabilir.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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