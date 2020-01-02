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02 Ocak 2020, Perşembe
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Abram teklifi geri çevrildi

Abram teklifi geri çevrildi

'ın Velez Sarsfield takımında forma giyen sol stoper Luis Abram'a teklif yaptığı ancak kabul edilmediği iddia edildi.

'ın Velez Sarsfield takımında forma giyen sol stoper Luis Abram'a teklif yaptığı ancak kabul edilmediği iddia edildi. Arjantinli gazeteci Agustin Sileo'nun Galatasaray'ın yaptığı teklifin detaylarının net olmadığı, ödeme planı ve Velez'in eline geçecek rakamın belirgin olmaması nedeniyle teklifin kabul edilmediğini açıkladı.
  1. 2.1.2020
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