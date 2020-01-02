Abram teklifi geri çevrildi
Galatasaray'ın Velez Sarsfield takımında forma giyen sol stoper Luis Abram'a teklif yaptığı ancak kabul edilmediği iddia edildi.
Galatasaray'ın Velez Sarsfield takımında forma giyen sol stoper Luis Abram'a teklif yaptığı ancak kabul edilmediği iddia edildi. Arjantinli gazeteci Agustin Sileo'nun Galatasaray'ın yaptığı teklifin detaylarının net olmadığı, ödeme planı ve Velez'in eline geçecek rakamın belirgin olmaması nedeniyle teklifin kabul edilmediğini açıkladı.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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