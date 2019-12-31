Yeni yıl ikramiyesi
İlk yarının son maçında Antalya'yı yenen Galatasaray'da futbolcuların yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar yeni yıl öncesinde oyuncularına iyi haberi verdi.
İlk yarının son maçında Antalya'yı yenen Galatasaray'da futbolcuların yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar yeni yıl öncesinde oyuncularına iyi haberi verdi. Eski başkan Dursun Özbek'in alacakları nedeniyle koydurduğu haciz ve banka hesaplarının bloke altına alınması ile futbolcuların alacaklarını geciktiren yönetim, 1.5 aylık ücretleri biriken futbolcular ve teknik heyete bugün 60 milyon TL ödeme yapacak. Böylece alacaklar sıfırlanacak.
- 31.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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