Taylan, Mancini’ye takılmış
Aslan'ın yeni prensi Taylan Antalyalı'nın 6 yıl önce Florya'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı. 2013'te transferi gündeme gelen Taylan'ın Mancini döneminde düşünüldüğü ancak yerine Bucaspor'dan Umut Gündoğan'ın tercih edildiği öğrenildi. 24 yaşındaki orta saha, Antalya maçındaki etkili futbolu ile beğeni topladı.
Aslan'ın yeni prensi Taylan Antalyalı'nın 6 yıl önce Florya'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı. 2013'te transferi gündeme gelen Taylan'ın Mancini döneminde düşünüldüğü ancak yerine Bucaspor'dan Umut Gündoğan'ın tercih edildiği öğrenildi. 24 yaşındaki orta saha, Antalya maçındaki etkili futbolu ile beğeni topladı.
- 31.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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