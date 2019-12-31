Muslera etkisi
Galatasaray bu sezon topladığı 27 puanla son senelerin en başarısız ilk yarı performansını gösterdi. Sarı-kırmızılılar hücum yollarında oldukça sıkıntı çekerken, kalesinde ise 15 gol gördü ve ligde ilk yarıda en az gol yiyen takım oldu.
Galatasaray bu sezon topladığı 27 puanla son senelerin en başarısız ilk yarı performansını gösterdi. Sarı-kırmızılılar hücum yollarında oldukça sıkıntı çekerken, kalesinde ise 15 gol gördü ve ligde ilk yarıda en az gol yiyen takım oldu. Galatasaray'ın kalesinde bu sezon 8. sezonunu yaşayan Uruguaylı eldiven, yaptığı kurtarışlarla sarı-kırmızılıların en az gol yiyen takım olmasında büyük rol oynadı.
- 31.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Emre Bol: Şampiyonluk adayları içinde kadro kalitesi en düşük takım Beşiktaş
- Evren Turhan: Ben Aralık'ı bilmem, Mayıs'ları bilirim
- Emre Bol: Fenerbahçe formasını hak etmeyen oyuncular var
- Canlı yayında açıkladı! Galatasaray 2 isimle anlaştı
- Emre Bol: "Şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçer"
Muslera etkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.