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31 Aralık 2019, Salı
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Muslera etkisi

bu sezon topladığı 27 puanla son senelerin en başarısız ilk yarı performansını gösterdi. Sarı-kırmızılılar hücum yollarında oldukça sıkıntı çekerken, kalesinde ise 15 gol gördü ve ligde ilk yarıda en az gol yiyen takım oldu.

bu sezon topladığı 27 puanla son senelerin en başarısız ilk yarı performansını gösterdi. Sarı-kırmızılılar hücum yollarında oldukça sıkıntı çekerken, kalesinde ise 15 gol gördü ve ligde ilk yarıda en az gol yiyen takım oldu. Galatasaray'ın kalesinde bu sezon 8. sezonunu yaşayan Uruguaylı eldiven, yaptığı kurtarışlarla sarı-kırmızılıların en az gol yiyen takım olmasında büyük rol oynadı.
  1. 31.12.2019
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