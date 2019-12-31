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31 Aralık 2019, Salı
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Monaco ısrarlı

Monaco ısrarlı

Monaco'nun 'da ikinci yarı kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Jean Michel Seri'yi transfer etmek için ısrarcı davrandığı öğrenildi. Seri'nin Monoca'nun teklifine sıcak baktığı ancak yeniden Premier Lig'e dönmek için Everton'un yolunu da gözlediği belirtiliyor.

Monaco'nun 'da ikinci yarı kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Jean Michel Seri'yi transfer etmek için ısrarcı davrandığı öğrenildi. Seri'nin Monoca'nun teklifine sıcak baktığı ancak yeniden Premier Lig'e dönmek için Everton'un yolunu da gözlediği belirtiliyor.
  1. 31.12.2019
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