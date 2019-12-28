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28 Aralık 2019, Cumartesi
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Aidiyet için

Aidiyet için Arda Turan

Sarı-kırmızılıların bu sezon en büyük sorunlarından biri de kötü skor ve futbola kimsenin isyan etmemesiydi. , 32 yaşında olmasına rağmen 'ı renklerine katarak takım içindeki bağları da kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılıların bu sezon en büyük sorunlarından biri de kötü skor ve futbola kimsenin isyan etmemesiydi. , 32 yaşında olmasına rağmen 'ı renklerine katarak takım içindeki bağları da kuvvetlendirmeyi hedefliyor. Tecrübeli oyuncunun transfer edilmesi halinde cüzi bir garanti para alacak. Forma giydikçe kazanacak. 'in elini öpünce buzlar erimişti.

  1. 28.12.2019
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