Sekidika tamam

Cimbom, 4 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemini beklemeden hedefindeki oyuncuları bitirmeye başladı. Türkiye'nin ilk defa Fotomaç'tan okuduğu Jesse Sekidika'nın, Galatasaray'a transferinde de iş imzalara kaldı. Sarı-kırmızılı yönetim, kulübünden 90 bin euro alacağı olan ve Eskişehirspor'a ihtar çeken 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla el sıkıştı. Es-Es oyuncusuna 1 hafta izin vermiş, Sekidika da ülkesi Nijerya'ya gitmişti. Bu esnada sarı-kırmızılılar ile görüşmeleri hızlandırdığı belirtildi. Sekidika'nın Eskişehirspor'un izniyle gittiği Nijerya'dan Galatasaray'ın oyuncusu olarak döneceği konuşuluyor.