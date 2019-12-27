Sekidika tamam
Galatasaray, Eskişehirspor’un kanat oyuncusuyla anlaştı. 23 yaşındaki yıldız devre arası kampına katılacak.
Cimbom, 4 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemini beklemeden hedefindeki oyuncuları bitirmeye başladı. Türkiye'nin ilk defa Fotomaç'tan okuduğu Jesse Sekidika'nın, Galatasaray'a transferinde de iş imzalara kaldı. Sarı-kırmızılı yönetim, kulübünden 90 bin euro alacağı olan ve Eskişehirspor'a ihtar çeken 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla el sıkıştı. Es-Es oyuncusuna 1 hafta izin vermiş, Sekidika da ülkesi Nijerya'ya gitmişti. Bu esnada sarı-kırmızılılar ile görüşmeleri hızlandırdığı belirtildi. Sekidika'nın Eskişehirspor'un izniyle gittiği Nijerya'dan Galatasaray'ın oyuncusu olarak döneceği konuşuluyor.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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