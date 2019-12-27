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27 Aralık 2019, Cuma
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Sekidika tamam

Sekidika tamam

, ’un kanat oyuncusuyla anlaştı. 23 yaşındaki yıldız devre arası kampına katılacak.

Cimbom, 4 Ocak'ta başlayacak ara dönemini beklemeden hedefindeki oyuncuları bitirmeye başladı. 'nin ilk defa Fotomaç'tan okuduğu Jesse Sekidika'nın, 'a transferinde de iş imzalara kaldı. Sarı-kırmızılı yönetim, kulübünden 90 bin euro alacağı olan ve 'a ihtar çeken 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla el sıkıştı. Es-Es oyuncusuna 1 hafta izin vermiş, Sekidika da ülkesi 'ya gitmişti. Bu esnada sarı-kırmızılılar ile görüşmeleri hızlandırdığı belirtildi. Sekidika'nın Eskişehirspor'un izniyle gittiği Nijerya'dan Galatasaray'ın oyuncusu olarak döneceği konuşuluyor.

  1. 27.12.2019
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