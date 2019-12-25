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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Saman alevi gibi söndü

Saman alevi gibi söndü

Terim'in takımın ateşleyicisi olma görevini verdiği bu yükün altında kaldı. Birkaç maçta parlamasına karşın bu çıkışını Ankaragücü ve maçlarına taşıyamadı.

Terim'in takımın ateşleyicisi olma görevini verdiği bu yükün altında kaldı. Birkaç maçta parlamasına karşın bu çıkışını Ankaragücü ve maçlarına taşıyamadı. Teknik heyet, gücünü ekonomik kullanamayan ve maç içinde nefes nefese kalan Ömer'in performansını genele yayabilmek için özel bir program hazırlama kararı aldı. Devre arasında bu programla hazırlanacak.
  1. 25.12.2019
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