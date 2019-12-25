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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Kariyere bakılmayacak

Kariyere bakılmayacak

maçında ilk 11'de yer alan 7 oyuncusu 33 yaşının üzerinde olan 'da 'in ocak ayı hedefi takımı gençleştirmek. Scout ekibine bu yönde talimat veren tecrübeli teknik adam, "Takımda genç ve başarıya aç oyuncular istiyorum" uyarısı yaptı.

maçında ilk 11'de yer alan 7 oyuncusu 33 yaşının üzerinde olan 'da 'in ocak ayı hedefi takımı gençleştirmek. Scout ekibine bu yönde talimat veren tecrübeli teknik adam, "Takımda genç ve başarıya aç oyuncular istiyorum" uyarısı yaptı.
  1. 25.12.2019
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