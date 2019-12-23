İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo’dan Galatasaray’a kiralanan, teknik direktör Fatih Terim’in tam 16 resmi maçta görev verdiği Emre Mor, ne gol ne de asist yaptı, sıfır katkıyla gözden düştü.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in tam 16 resmi maçta görev verdiği Emre Mor, ne gol ne de asist yaptı, sıfır katkıyla gözden düştü.
Soğuk algınlığı yaşadığı belirtilen oyuncu, 17 kişilik eksik kadroya rağmen, takıma katılmadı, İstanbul'da bırakıldı. Bu hareket, Terim'in milli futbolcuya kapılarını kapadığı şeklinde yorumlandı.
Galatasaray'ın, Celta Vigo ve Emre ile anlaşma sağlayarak devre arasında bu futbolcuyu gönderebileceği konuşuluyor.
- 23.12.2019
- Güncelleme: 23.12.2019 10:11
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Devre sonu imza
Toplam 1
Yorum
Yasin Hayal Direk kampa katılması güzel bir durum transfer sezonunun sonunda katılınca alışma süreci filan derken maçlar kaçıyor.
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Cheshmi tamam alternatif çok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı iyi adam..iş yapar.
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Kamp Antalya'da
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Yorum
şimal yıldızı JORD LUKOKİ alınnnn..!!!
Emre Mor kahretti! Transfer pişmanlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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