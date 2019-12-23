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23 Aralık 2019, Pazartesi
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kahretti! pişmanlığı

Emre Mor kahretti! Transfer pişmanlığı

ekiplerinden ’dan ’a kiralanan, teknik direktör ’in tam 16 resmi maçta görev verdiği , ne gol ne de asist yaptı, sıfır katkıyla gözden düştü.

teknik direktörü 'in tam 16 resmi maçta görev verdiği , ne gol ne de asist yaptı, sıfır katkıyla gözden düştü.

Soğuk algınlığı yaşadığı belirtilen oyuncu, 17 kişilik eksik kadroya rağmen, takıma katılmadı, 'da bırakıldı. Bu hareket, Terim'in milli futbolcuya kapılarını kapadığı şeklinde yorumlandı.

Galatasaray'ın, ve Emre ile anlaşma sağlayarak devre arasında bu futbolcuyu gönderebileceği konuşuluyor.

Erman Toroğlu: Fatih Terim Galatasaray'la dalga geçiyor

  1. 23.12.2019
  2. Güncelleme: 23.12.2019 10:11
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