Sadece 6 puan
Sarı-kırmızılı takımın dış saha kabusu sürdü. Göztepe'ye 2-1 yenilen G.Saray, Süper Lig'de çıktığı son 6 deplasman karşılaşmasında sadece 6 puan toplayabildi. Beşiktaş ve Göztepe'ye yenilen Aslan; Malatya, G.Birliği, Trabzon ile berabere kaldı. Sadece G.Antep'i mağlup etti.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Sadece 6 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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