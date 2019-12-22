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22 Aralık 2019, Pazar
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Sadece 6 puan

Sadece 6 puan

Sarı-kırmızılı takımın dış saha kabusu sürdü. 'ye 2-1 yenilen G.Saray, 'de çıktığı son 6 deplasman karşılaşmasında sadece 6 puan toplayabildi. Beşiktaş ve Göztepe'ye yenilen Aslan; , G.Birliği, ile berabere kaldı. Sadece G.Antep'i mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takımın dış saha kabusu sürdü. 'ye 2-1 yenilen G.Saray, 'de çıktığı son 6 deplasman karşılaşmasında sadece 6 puan toplayabildi. Beşiktaş ve Göztepe'ye yenilen Aslan; , G.Birliği, ile berabere kaldı. Sadece G.Antep'i mağlup etti.
  1. 22.12.2019
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