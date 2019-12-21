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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Haciz yüzünden iş yürümüyor

Haciz yüzünden iş yürümüyor

Başkan Yardımcısı , gündemi değerlendirdi. “Hacizler nedeniyle kaynaklarımızı kullanamıyoruz” dedi

'da başkan yardımcısı , kura çekiminde merak edilen sorulara yanıt verdi. Günay, eski başkan 'in başlattığı haciz işlemiyle ilgili konuştu. Günay " yeterli paramız olduğu halde bu kaynakları kullanamıyoruz. Dursun Özbek ile haciz konularında görüşüyoruz. Kısa süre içinde sonuç almaya çalışacağız" dedi. 'in alacaklarının 4 gün gecikmesi sebebiyle kulübü 'ya şikayet ettiği yönündeki soruya Günay "Daha önce yaşanmıştı. Yeni değil ve halledildi" cevabını verdi. 'ın transferiyle ilgili ise "Şu anda bize bu konuda gelen bir şey yok. Ligin son maçı oynanmadan bu konuları konuşmayı doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNAY: KAYYUM TALEP İSTİYORLAR

Yusuf Günay, tartışmalarıyla ilgili şöyle konuştu: Kayyum ataması talep ediliyor. Ne yazık ki böyle bir dava açılmış durumda. Ama kayyum şartları oluşmuş değil. Yönetim kurulu üyelerinin tedbir kararı yürürlükte.

ÖZDOĞAN: KAYYUM KOCAMAN YALAN

üyesi kulübe kayyum atanması için mahkemeye herhangi bir başvuru yapmadıklarını söyledi. Özdoğan "Bu külleyin yalan. Biz sadece bugünkü yönetimin seçime gitmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 21.12.2019
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