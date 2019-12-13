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13 Aralık 2019, Cuma
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'da Kongolo sürprizi

Galatasaray'da Kongolo sürprizi

'da 'nın yerine 'ın stoperi Kongolo gündeme geldi. Kiralık şartlarının öğrenilmesi için çalışmalar başladı. Ancak İngiliz ekibinde düzenli forma giyen oyuncunun 'nun transfer ihtimali çok düşük.

'nın sakatlığı sonrası arayışlara giren 'da sürpriz bir aday ortaya çıktı. Abdurrahim Albayrak'ın D'Avila ile görüşmede bu bölgeye yapılacak takviye için tavsiye istediği belirtilirken, Championship ekibi 'ın stoperi 'nun konuşulduğu öğrenildi. Albayrak'ın 25 yaşındaki Hollandalı stoperin kiralanma şartlarını görüşmek için D'Avila'ya yetki verdiği ifade edildi.

  1. 13.12.2019
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