Galatasaray'da Kongolo sürprizi

Luyindama'nın sakatlığı sonrası arayışlara giren Galatasaray'da sürpriz bir aday ortaya çıktı. Abdurrahim Albayrak'ın D'Avila ile görüşmede bu bölgeye yapılacak takviye için tavsiye istediği belirtilirken, Championship ekibi Huddersfield'ın stoperi Terence Kongolo'nun konuşulduğu öğrenildi. Albayrak'ın 25 yaşındaki Hollandalı stoperin kiralanma şartlarını görüşmek için D'Avila'ya yetki verdiği ifade edildi.