Galatasaray'da Kongolo sürprizi
Galatasaray'da Luyindama'nın yerine Huddersfield'ın stoperi Kongolo gündeme geldi. Kiralık şartlarının öğrenilmesi için çalışmalar başladı. Ancak İngiliz ekibinde düzenli forma giyen oyuncunun transfer Terence Kongolo'nun transfer ihtimali çok düşük.
Luyindama'nın sakatlığı sonrası arayışlara giren Galatasaray'da sürpriz bir aday ortaya çıktı. Abdurrahim Albayrak'ın D'Avila ile görüşmede bu bölgeye yapılacak takviye için tavsiye istediği belirtilirken, Championship ekibi Huddersfield'ın stoperi Terence Kongolo'nun konuşulduğu öğrenildi. Albayrak'ın 25 yaşındaki Hollandalı stoperin kiralanma şartlarını görüşmek için D'Avila'ya yetki verdiği ifade edildi.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
Galatasaray'da Kongolo sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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