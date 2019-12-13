Galatasaray arayı iple çekiyor
Teknik direktör Fatih Terim için varsa yoksa ilk yarıyı en az kayıpla kapatmak… Usta hocanın bu sezonki en büyük güvencesi ise ikinci yarıdaki fikstür avantajı.
Sarı-kırmızılılar sezonun ikinci devresinde Konya, Sivas, Rize, Alanya, A.Gücü ve Antalya deplasmanlarına gidecek. Toplamda 6 kez İstanbul dışına çıkacak. G.Saray 2. yarının ilk 7 haftasında sadece Konya sınavı için İstanbul dışında olacak. Ayrıca Beşiktaş ve Trabzon derbilerini de evinde oynayacak. Terim gidecek isimler ve yapılacak transferlerle de takımın toparlanacağına inanıyor.
ARAYA KADAR KAYIP iSTEMiYOR
Avrupa'ya havlu atan G.Saray, rotayı tamamen Süper Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar 14 hafta sonunda 23 puan ile 6. sırada. Devre arasında kadar oynayacağı 3 karşılaşmada da galibiyet hedefleyen Aslan, bu müsabakaların ilkinde yarın akşam sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ligde son sırada yer alan rakibi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Takımda ayrıca sakat oyuncuların fazlalığı da dikkat çekiyor. Luyindama, Andone ve Adem bu maçta forma giyemeyecek. Babel ve Feghouli ile dün oynanan PSG mücadelesinde sakatlanan Seri'nin durumu ise belirsiz.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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