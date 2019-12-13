Galatasaray arayı iple çekiyor

Sarı-kırmızılılar sezonun ikinci devresinde Konya, Sivas, Rize, Alanya, A.Gücü ve Antalya deplasmanlarına gidecek. Toplamda 6 kez İstanbul dışına çıkacak. G.Saray 2. yarının ilk 7 haftasında sadece Konya sınavı için İstanbul dışında olacak. Ayrıca Beşiktaş ve Trabzon derbilerini de evinde oynayacak. Terim gidecek isimler ve yapılacak transferlerle de takımın toparlanacağına inanıyor.



ARAYA KADAR KAYIP iSTEMiYOR

Avrupa'ya havlu atan G.Saray, rotayı tamamen Süper Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar 14 hafta sonunda 23 puan ile 6. sırada. Devre arasında kadar oynayacağı 3 karşılaşmada da galibiyet hedefleyen Aslan, bu müsabakaların ilkinde yarın akşam sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ligde son sırada yer alan rakibi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Takımda ayrıca sakat oyuncuların fazlalığı da dikkat çekiyor. Luyindama, Andone ve Adem bu maçta forma giyemeyecek. Babel ve Feghouli ile dün oynanan PSG mücadelesinde sakatlanan Seri'nin durumu ise belirsiz.