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13 Aralık 2019, Cuma
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arayı iple çekiyor

Galatasaray arayı iple çekiyor

Teknik direktör için varsa yoksa ilk yarıyı en az kayıpla kapatmak… Usta hocanın bu sezonki en büyük güvencesi ise ikinci yarıdaki fikstür avantajı.

Sarı-kırmızılılar sezonun ikinci devresinde , , , Alanya, A.Gücü ve deplasmanlarına gidecek. Toplamda 6 kez dışına çıkacak. G.Saray 2. yarının ilk 7 haftasında sadece Konya sınavı için İstanbul dışında olacak. Ayrıca ve derbilerini de evinde oynayacak. Terim gidecek isimler ve yapılacak transferlerle de takımın toparlanacağına inanıyor.


ARAYA KADAR KAYIP iSTEMiYOR
Avrupa'ya havlu atan G.Saray, rotayı tamamen Süper Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar 14 hafta sonunda 23 puan ile 6. sırada. Devre arasında kadar oynayacağı 3 karşılaşmada da galibiyet hedefleyen Aslan, bu müsabakaların ilkinde yarın akşam sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ligde son sırada yer alan rakibi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Takımda ayrıca sakat oyuncuların fazlalığı da dikkat çekiyor. Luyindama, Andone ve Adem bu maçta forma giyemeyecek. Babel ve Feghouli ile dün oynanan PSG mücadelesinde sakatlanan Seri'nin durumu ise belirsiz.

  1. 13.12.2019
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