Galatasaray'da Selçuk İnan isyan ettirdi
Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne acı şekilde veda ederken, 41'de Seri'nin yerine Selçuk İnan'ın girmesi taraftarları çileden çıkardı. Taraftarlar, "Kurtarıcımız Selçuk mu?", "Selçuk İnan bile oyuna girdiğine inanmamıştır!" "Selçuk İnan halı sahada bile oynayamaz" "Selçuk İnan da benim gibi hayattan bezmiş saç baş dağınık" yorumlarını yaptı.
Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne acı şekilde veda ederken, 41'de Seri'nin yerine Selçuk İnan'ın girmesi taraftarları çileden çıkardı. Taraftarlar, "Kurtarıcımız Selçuk mu?", "Selçuk İnan bile oyuna girdiğine inanmamıştır!" "Selçuk İnan halı sahada bile oynayamaz" "Selçuk İnan da benim gibi hayattan bezmiş saç baş dağınık" yorumlarını yaptı.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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