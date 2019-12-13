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13 Aralık 2019, Cuma
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'da isyan ettirdi

Galatasaray'da Selçuk İnan isyan ettirdi

'ne acı şekilde veda ederken, 41'de Seri'nin yerine 'ın girmesi taraftarları çileden çıkardı. Taraftarlar, " mu?", "Selçuk İnan bile oyuna girdiğine inanmamıştır!" "Selçuk İnan halı sahada bile oynayamaz" "Selçuk İnan da benim gibi hayattan bezmiş saç baş dağınık" yorumlarını yaptı.

'ne acı şekilde veda ederken, 41'de Seri'nin yerine 'ın girmesi taraftarları çileden çıkardı. Taraftarlar, " mu?", "Selçuk İnan bile oyuna girdiğine inanmamıştır!" "Selçuk İnan halı sahada bile oynayamaz" "Selçuk İnan da benim gibi hayattan bezmiş saç baş dağınık" yorumlarını yaptı.

  1. 13.12.2019
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