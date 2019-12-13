Galatasaray'da Selçuk İnan isyan ettirdi

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne acı şekilde veda ederken, 41'de Seri'nin yerine Selçuk İnan'ın girmesi taraftarları çileden çıkardı. Taraftarlar, "Kurtarıcımız Selçuk mu?", "Selçuk İnan bile oyuna girdiğine inanmamıştır!" "Selçuk İnan halı sahada bile oynayamaz" "Selçuk İnan da benim gibi hayattan bezmiş saç baş dağınık" yorumlarını yaptı.