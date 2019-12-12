Muslera transfere el koydu! Galatasaray'a süper öneri 

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da gündem yeniden transfer... Devre arası için hazırlık yapan ve yoluna ligin ikinci yarısında kabuk değiştirmiş halde devam etme hedefinde olan sarı kırmızılılarda Fernando Muslera devrede! Taraftarın ve camianın göz bebeği olan Uruguaylı file bekçisi transferde sazı eline aldı ve sarı kırmızılılara flaş bir transfer önerisinde bulundu. İşte Uruguaylı yıldızın Galatasaray'a transfer hediyesi...