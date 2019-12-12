Muslera transfere el koydu! Galatasaray'a süper öneri
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da gündem yeniden transfer... Devre arası için hazırlık yapan ve yoluna ligin ikinci yarısında kabuk değiştirmiş halde devam etme hedefinde olan sarı kırmızılılarda Fernando Muslera devrede! Taraftarın ve camianın göz bebeği olan Uruguaylı file bekçisi transferde sazı eline aldı ve sarı kırmızılılara flaş bir transfer önerisinde bulundu. İşte Uruguaylı yıldızın Galatasaray'a transfer hediyesi...
12 Aralık 2019 Perşembe 14:05
Güncelleme: 12.12.2019 14:14
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Şampiyonlar Ligi'ne 5-0'lık Paris Saint Germain yenilgisiyle veda eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor...
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Sarı kırmızılılar lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere yoluna iki platformda devam edecek.
Şampiyonluk isteyen camia ve taraftarına yanıt vermek isteyen kurmaylar takımdaki kötü gidişata 'Dur' demek için kolları sıvadı.
Ara transfer döneminde adeta sil baştan yenilenmeye hazırlanan Cimbom'da yolların ayrılması beklenen yabancılar sonrası kontenjan açılacak.
Bu kapsamda yerli ve yabancı olmak üzere takviyeler yapacak olan Aslan, ligin ikinci yarısında hedefi olan şampiyonluğa koşacak.