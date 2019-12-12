Muslera transfere el koydu! Galatasaray'a süper öneri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Muslera transfere el koydu! Galatasaray'a süper öneri 

Muslera transfere el koydu! Galatasaray'a süper öneri 

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da gündem yeniden transfer... Devre arası için hazırlık yapan ve yoluna ligin ikinci yarısında kabuk değiştirmiş halde devam etme hedefinde olan sarı kırmızılılarda Fernando Muslera devrede! Taraftarın ve camianın göz bebeği olan Uruguaylı file bekçisi transferde sazı eline aldı ve sarı kırmızılılara flaş bir transfer önerisinde bulundu. İşte Uruguaylı yıldızın Galatasaray'a transfer hediyesi...

12 Aralık 2019 Perşembe 14:05 Güncelleme: 12.12.2019 14:14
Muslera transfere el koydu! Galatasaray'a süper öneri

Şampiyonlar Ligi'ne 5-0'lık Paris Saint Germain yenilgisiyle veda eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Muslera transfere el koydu! Galatasaray'a süper öneri

Sarı kırmızılılar lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere yoluna iki platformda devam edecek.

Muslera transfere el koydu! Galatasaray'a süper öneri

Şampiyonluk isteyen camia ve taraftarına yanıt vermek isteyen kurmaylar takımdaki kötü gidişata 'Dur' demek için kolları sıvadı.

Muslera transfere el koydu! Galatasaray'a süper öneri

Ara transfer döneminde adeta sil baştan yenilenmeye hazırlanan Cimbom'da yolların ayrılması beklenen yabancılar sonrası kontenjan açılacak.

Muslera transfere el koydu! Galatasaray'a süper öneri

Bu kapsamda yerli ve yabancı olmak üzere takviyeler yapacak olan Aslan, ligin ikinci yarısında hedefi olan şampiyonluğa koşacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN