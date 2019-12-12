UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Paris Saint Germain'e 5-0 mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı. Hüsranın ardından sarı kırmızılılara bir şok da UEFA'dan gelebilir... Paris Sait Germain'e konuk olan Galatasaray'da yaşanan bir olay ağır cezaların gelebilme ihtimali üzerinde büyük endişe yaratmaya başladı. İşte korkutan gelişme ve ayrıntılar...