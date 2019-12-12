Galatasaray şimdi yandı! UEFA'dan ağır ceza... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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Galatasaray şimdi yandı! UEFA'dan ağır ceza...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Paris Saint Germain'e 5-0 mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı. Hüsranın ardından sarı kırmızılılara bir şok da UEFA'dan gelebilir... Paris Sait Germain'e konuk olan Galatasaray'da yaşanan bir olay ağır cezaların gelebilme ihtimali üzerinde büyük endişe yaratmaya başladı. İşte korkutan gelişme ve ayrıntılar...

12 Aralık 2019 Perşembe 07:46 Güncelleme: 12.12.2019 08:04
Galatasaray şimdi yandı! UEFA'dan ağır ceza...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Fransa'da PSG ile karşılaştı.

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Galatasaray şimdi yandı! UEFA'dan ağır ceza...

Paris'teki Parc Des Princes Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mauro Icardi, 35. dakikada Pablo Sarabia, 46. dakikada Neymar, 63. dakikada Kylian Mbappe, 84. dakikada ise penaltıdan Edinson Cavani kaydetti.

Galatasaray şimdi yandı! UEFA'dan ağır ceza...

MUSLERA'DAN 6 MAÇTA 34 KURTARIŞ!

5 gol yemesine rağmen Muslera yine performansıyla dikkat çekti. Uruguaylı file bekçisi, maç öncesi 5 maçta 30 kurtarışla, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin en fazla top çıkaran kalecileri arasında yer alan 33 yaşındaki eldiven bu maçta da 4 kurtarış yaptı.

Galatasaray şimdi yandı! UEFA'dan ağır ceza...

EMRE MOR FORVET OYNADI

Sakatlıklar nedeniyle kadroda sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da Fatih Terim, en büyük sıkıntıyı forvet bölgesinde yaşadı. Florin Andone, Ryan Babel gibi isimlerin sakatlığında Radamel Falcao'yu da tam hazır olmadığı için 11'e yazamayan Fatih Terim, Paris Saint Germain deplasmanında Emre Mor'u en uçta oynattı.

Galatasaray şimdi yandı! UEFA'dan ağır ceza...

Galatasaray, Paris Saint Germain karşılaşmasına Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor 11'i ile çıktı.

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