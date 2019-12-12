Galatasaray şimdi yandı! UEFA'dan ağır ceza...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Paris Saint Germain'e 5-0 mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı. Hüsranın ardından sarı kırmızılılara bir şok da UEFA'dan gelebilir... Paris Sait Germain'e konuk olan Galatasaray'da yaşanan bir olay ağır cezaların gelebilme ihtimali üzerinde büyük endişe yaratmaya başladı. İşte korkutan gelişme ve ayrıntılar...
EMRE MOR FORVET OYNADI
Sakatlıklar nedeniyle kadroda sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da Fatih Terim, en büyük sıkıntıyı forvet bölgesinde yaşadı. Florin Andone, Ryan Babel gibi isimlerin sakatlığında Radamel Falcao'yu da tam hazır olmadığı için 11'e yazamayan Fatih Terim, Paris Saint Germain deplasmanında Emre Mor'u en uçta oynattı.