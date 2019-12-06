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06 Aralık 2019, Cuma
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Cimbom'a taze güç

Cimbom'a taze güç

'a yarın sahasında 'la yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. bir süredir formasından ayrı kalan ve eksikliği hissedilen Akbaba'nın takıma katılması büyük sevinç yarattı. Ayrıca ve 'nın da dün takımla çalıştığı aktarıldı.

'a yarın sahasında 'la yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. bir süredir formasından ayrı kalan ve eksikliği hissedilen Akbaba'nın takıma katılması büyük sevinç yarattı. Ayrıca ve 'nın da dün takımla çalıştığı aktarıldı.
  1. 6.12.2019
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