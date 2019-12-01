Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trabzon Galatasaray 11'ler) - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trabzon Galatasaray 11'ler)

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trabzon Galatasaray 11'ler)

- maçına sahne olacak 13. haftada mücadeleye saatler kala nefesler tutulmuş durumda. Mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olan iki ekip taraftarları karşılaşma öncesinde Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Trabzon Galatasaray 11'ler gibi soruların yanıtlarını arıyor. Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.

'in 13. haftasında sahasında 'ı ağırlıyor. Mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olan iki ekibin de karşılaşma öncesi ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Adem Büyük

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TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompeksi'nde oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE KADAR?

Passolig sahibi Bordo-mavili taraftarlar, Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi gösterdi. 90 ile 700 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin büyük bölümünün tükendiği, maç saatine kadar biletlerin tamamının satılmasının beklendiği öğrenildi.

FATİH TERİM 18'DE 6!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu sezon 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 6 beraberlik e 6 mağlubiyet aldı.

SON ŞAMPİYON GALATASARAY 5. SIRADAN YUKARIYA ÇIKAMADI

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray ise bu sezon ligde 5. sıranın üstünü göremedi.

İlk galibiyetini 3. haftada alabilen sarı-kırmızılı ekip, yalnızca 4. haftada 7 puanla 5. sırada yer alabildi. Galatasaray, 12 hafta sonunda ise 19 puanla 8. sırada kendine yer buldu.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇINI ALİ PALABIYIK YÖNETECEK

Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını ve üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem'de (VAR) ise ile görev yapacak.

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ALİ PALABIYIK'IN 2'NCİ TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI

kokartlı hakem Ali Palabıyık kariyerinde ikinci kez Trabzonspor - Galatasaray maçını yönetecek. 2015 yılında oynanan ve Palabıyık'ın yönettiği müsabakayı bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.

Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu önemli müsabakaya FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'ı atadı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakem Bahattin Şimşek olacakken, VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR'da da Kerem Ersoy yer alacak.

Ankara bölgesi hakemi olan Ali Palabıyık, bugüne kadar 1 kez Trabzospor - Galatasaray maçında görev aldı. Palabıyık, Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda 19 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da oynanan karşılaşmayı yönetti. Müsabakayı bordo-mavililer 2-1 kazanırken, maçta toplam 14 kart çıktı. Ali Palabıyık bu karşılaşmada Trabzonspor'a 7 sarı, 1 kırmızı kart çıkarırken, Galatasaray'a ise 6 sarı kart gösterdi.

Ali Palabıyık, bugüne kadar Galatasaray'ın 23 maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 38 yaşındaki hakem Trabzonspor'un ise 21 maçında düdük çaldı. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Deneyimli hakem, bu sezon Süper Lig'de 6, Şampiyonalar Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 1 olmak üzere toplam 9 mücadelede düdük çaldı.

  1. 01.12.2019
  2. Güncelleme: 01.12.2019 18:09
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