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Akyazı'da gerginlik! Galatasaray'da Ömer Bayram'dan şok hareket
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray derbi maçında karşı karşıya geldi. İki takım da kazanmak için sahaya çıkarken mücadelenin 25'inci dakikasında tansiyon yükseldi. Galatasaray'da Ömer Bayram ve Trabzonspor'da Pereria bir pozisyonda gerginlik yaşarken bu olay mücadeleye damga vurdu. İşte o anlar...
1 Aralık 2019 Pazar 19:59
Güncelleme: 01.12.2019 19:59
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Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği maçta Ömer Bayram'dan Pereira'ya şok bir hareket geldi.
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Süper Lig'in 13. haftasında dev derbi maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Zirve yarışı için oldukça önem taşıyan mücadeleye her iki takım da temkinli başladı.
Mücadele düzeyi üst seviyede geçen maçta tansiyon bir anda yükseldi.
Bir pozisyonda Trabzonspor'danPereira, Galatasaraylı Ömer Bayram ile bir kontak oldu ve ikili arasında gerilim yaşandı.