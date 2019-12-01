Akyazı'da gerginlik! Galatasaray'da Ömer Bayram'dan şok hareket - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Akyazı'da gerginlik! Galatasaray'da Ömer Bayram'dan şok hareket

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray derbi maçında karşı karşıya geldi. İki takım da kazanmak için sahaya çıkarken mücadelenin 25'inci dakikasında tansiyon yükseldi. Galatasaray'da Ömer Bayram ve Trabzonspor'da Pereria bir pozisyonda gerginlik yaşarken bu olay mücadeleye damga vurdu. İşte o anlar...
1 Aralık 2019 Pazar 19:59 Güncelleme: 01.12.2019 19:59
Akyazı'da gerginlik! Galatasaray'da Ömer Bayram'dan şok hareket

Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği maçta Ömer Bayram'dan Pereira'ya şok bir hareket geldi.

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Akyazı'da gerginlik! Galatasaray'da Ömer Bayram'dan şok hareket

Süper Lig'in 13. haftasında dev derbi maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Akyazı'da gerginlik! Galatasaray'da Ömer Bayram'dan şok hareket

Zirve yarışı için oldukça önem taşıyan mücadeleye her iki takım da temkinli başladı.

Akyazı'da gerginlik! Galatasaray'da Ömer Bayram'dan şok hareket

Mücadele düzeyi üst seviyede geçen maçta tansiyon bir anda yükseldi.

Akyazı'da gerginlik! Galatasaray'da Ömer Bayram'dan şok hareket

Bir pozisyonda Trabzonspor'dan Pereira, Galatasaraylı Ömer Bayram ile bir kontak oldu ve ikili arasında gerilim yaşandı.

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