Akyazı'da gerginlik! Galatasaray'da Ömer Bayram'dan şok hareket

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray derbi maçında karşı karşıya geldi. İki takım da kazanmak için sahaya çıkarken mücadelenin 25'inci dakikasında tansiyon yükseldi. Galatasaray'da Ömer Bayram ve Trabzonspor'da Pereria bir pozisyonda gerginlik yaşarken bu olay mücadeleye damga vurdu. İşte o anlar...

1 Aralık 2019 Pazar 19:59 Güncelleme: 01.12.2019 19:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





