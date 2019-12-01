Sörloth Galatasaray'ı da boş geçmedi!
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmanın 50. dakikasında Alexander Sörloth fileleri havalandırırken, golcü futbolcunun istatistikleri de ön plana çıktı.
Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.
Maçta perdeyi açan gol Alexander Sörloth'tan geldi. 50. dakikada sahneye çıkan Sörloth, Sosa'nın ortasında topu ağlara gönderdi.
Böylelikle Süper Lig'deki gol sayısını 8'e yükselten Norveçli futbolcu, Beşiktaş ve Başakşehir'den sonra Galatasaray'ı da boş geçmedi.
23 yaşındaki golcü, şampiyonluk yarışını etkileyen rakiplerinden yalnızca Fenerbahçe'ye gol atamadı.
- 01.12.2019
- Güncelleme: 01.12.2019 21:41
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