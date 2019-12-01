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01 Aralık 2019, Pazar
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Sörloth 'ı da boş geçmedi!

Sörloth Galatasaray'ı da boş geçmedi!

'in 13. haftasında , Spor Kompleksi'nde 'ı ağırladı. Karşılaşmanın 50. dakikasında fileleri havalandırırken, golcü futbolcunun istatistikleri de ön plana çıktı.

'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada , sahasında 'ı ağırladı.

Maçta perdeyi açan gol 'tan geldi. 50. dakikada sahneye çıkan Sörloth, Sosa'nın ortasında topu ağlara gönderdi.

Böylelikle Süper Lig'deki gol sayısını 8'e yükselten Norveçli futbolcu, ve 'den sonra Galatasaray'ı da boş geçmedi.

23 yaşındaki golcü, şampiyonluk yarışını etkileyen rakiplerinden yalnızca 'ye gol atamadı.

  1. 01.12.2019
  2. Güncelleme: 01.12.2019 21:41
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