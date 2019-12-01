Trabzonspor'da yıldız futbolcu cezalı duruma düştü!
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde kaptan Jose Sosa, mücadelenin 26. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, Galatasaray maçında 4'üncü sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Arjantinli yıldız, karşılaşmanın 26. dakikasında sarı kart görerek Trabzonspor'un haftaya Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
- 01.12.2019
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