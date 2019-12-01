Trabzonspor'da yıldız futbolcu cezalı duruma düştü! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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'da yıldız futbolcu cezalı duruma düştü!

Trabzonspor'da yıldız futbolcu cezalı duruma düştü!

'in 13. haftasında ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde kaptan , mücadelenin 26. dakikasında görerek cezalı duruma düştü.

'un kaptanı , maçında 4'üncü sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Arjantinli yıldız, karşılaşmanın 26. dakikasında görerek Trabzonspor'un haftaya ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

  1. 01.12.2019
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