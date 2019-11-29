Aslan hat-trick yapabilecek mi?
Galatasaray bu sezonun 12'nci haftası itibariyle 19 puan toplarken geçen sezonun 5 puan gerisinde kaldı. Geçen sezon 23 puanı vardı ve lider Başakşehir'in 4 puan gerisindeydi.
Galatasaray bu sezonun 12'nci haftası itibariyle 19 puan toplarken geçen sezonun 5 puan gerisinde kaldı. Geçen sezon 23 puanı vardı ve lider Başakşehir'in 4 puan gerisindeydi. Son iki yılın şampiyonu Galatasaray şu anda lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde... Geçen sezon ilk yarının bitiminde ise Galatasaray 5 haftada ancak 6 puan toplayarak 29 puana yükselmiş ve liderin 6 puan gerisine düşmüştü.
İNANÇLARI TAM
Bu sezon Alanya, Ankaragücü ve Antalya'yı sahasında ağırlayıp, Trabzon ve Göztepe deplasmanlarına gidecek. Taraftarlar, bu kez G.Saray'ın ilk yarıyı iyi bir yerde noktalayacağına ve üst üste 3. şampiyonluğa ulaşacağına gönülden inanıyor.
- 29.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
Toplam 1
Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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