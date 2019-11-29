Aslan hat-trick yapabilecek mi? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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Aslan hat-trick yapabilecek mi?

Aslan hat-trick yapabilecek mi?

 bu sezonun 12'nci haftası itibariyle 19 puan toplarken geçen sezonun 5 puan gerisinde kaldı. 23 puanı vardı ve lider 'in 4 puan gerisindeydi.

bu sezonun 12'nci haftası itibariyle 19 puan toplarken geçen sezonun 5 puan gerisinde kaldı. 23 puanı vardı ve lider 'in 4 puan gerisindeydi. Son iki yılın şampiyonu Galatasaray şu anda lider 'un 5 puan gerisinde... Geçen sezon ilk yarının bitiminde ise Galatasaray 5 haftada ancak 6 puan toplayarak 29 puana yükselmiş ve liderin 6 puan gerisine düşmüştü.

İNANÇLARI TAM

Bu sezon Alanya, Ankaragücü ve Antalya'yı sahasında ağırlayıp, Trabzon ve Göztepe deplasmanlarına gidecek. Taraftarlar, bu kez G.Saray'ın ilk yarıyı iyi bir yerde noktalayacağına ve üst üste 3. şampiyonluğa ulaşacağına gönülden inanıyor.

  1. 29.11.2019
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