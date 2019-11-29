Aslan hat-trick yapabilecek mi?

Galatasaray bu sezonun 12'nci haftası itibariyle 19 puan toplarken geçen sezonun 5 puan gerisinde kaldı. Geçen sezon 23 puanı vardı ve lider Başakşehir'in 4 puan gerisindeydi. Son iki yılın şampiyonu Galatasaray şu anda lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde... Geçen sezon ilk yarının bitiminde ise Galatasaray 5 haftada ancak 6 puan toplayarak 29 puana yükselmiş ve liderin 6 puan gerisine düşmüştü.

İNANÇLARI TAM

Bu sezon Alanya, Ankaragücü ve Antalya'yı sahasında ağırlayıp, Trabzon ve Göztepe deplasmanlarına gidecek. Taraftarlar, bu kez G.Saray'ın ilk yarıyı iyi bir yerde noktalayacağına ve üst üste 3. şampiyonluğa ulaşacağına gönülden inanıyor.