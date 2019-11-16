Diagne Galatasaray'ın Falcao açıklaması sonrası bunu yaptı
Club Brugge'da PSG'ye karşı oynadıkları maçta kaçırdığı penaltı nedeniyle eleştirilerin odak noktası haline gelen Mbaye Diagne, tepkilere flaş bir yanıt verdi. Senegalli golcünün bu gönderiyi, Galatasaray'ın Falcao ile ilgili yaptığı açıklama sonrasında paylaşması dikkat çekti.
Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'da forma giyen Mbaye Diagne, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları maç sonrası eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
Önce kadro dışı bırakılan sonra da affedilen Senegalli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden olumsuz yorumlara, şöyle yanıt verdi:
Doğduğumdan beri benimle ilgili konuşuyorlar, beni eleştiriyorlar ve bana saldırıyorlar. Ancak eleştiriler benim için önemli değil. Bütün bunlar benim büyümem için güç veriyor ve çalışmamı geliştiriyor. Şimdiye kadar dayandım, bundan sonra da dayanacağım. Eğer amaçlarıma ulaştıysam, benim isteğim, cesaretim, ailemin desteği ve Allah böyle istediği için oldu.
FALCAO AÇIKLAMASI SONRASI PAYLAŞTI
Galatasaray'ın Brugge'a kiraladığı Diagne'nin bu açıklamasını, Galatasaray'ın Falcao'nun tedavi için yine İspanya'ya gideceğini duyurmasının ardından yapması dikkat çekti.
- 16.11.2019
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