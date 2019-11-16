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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Diagne 'ın Falcao açıklaması sonrası bunu yaptı

Diagne Galatasaray'ın Falcao açıklaması sonrası bunu yaptı

'da 'ye karşı oynadıkları maçta kaçırdığı penaltı nedeniyle eleştirilerin odak noktası haline gelen , tepkilere flaş bir yanıt verdi. Senegalli golcünün bu gönderiyi, 'ın Falcao ile ilgili yaptığı açıklama sonrasında paylaşması dikkat çekti.

Belçika Ligi ekiplerinden 'da forma giyen , Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Germain'e karşı oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları maç sonrası eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Önce kadro dışı bırakılan sonra da affedilen Senegalli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden olumsuz yorumlara, şöyle yanıt verdi:

Doğduğumdan beri benimle ilgili konuşuyorlar, beni eleştiriyorlar ve bana saldırıyorlar. Ancak eleştiriler benim için önemli değil. Bütün bunlar benim büyümem için güç veriyor ve çalışmamı geliştiriyor. Şimdiye kadar dayandım, bundan sonra da dayanacağım. Eğer amaçlarıma ulaştıysam, benim isteğim, cesaretim, ailemin desteği ve Allah böyle istediği için oldu.

FALCAO AÇIKLAMASI SONRASI PAYLAŞTI

'ın Brugge'a kiraladığı Diagne'nin bu açıklamasını, Galatasaray'ın Falcao'nun tedavi için yine 'ya gideceğini duyurmasının ardından yapması dikkat çekti.


  1. 16.11.2019
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