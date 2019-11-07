Babel’den olay paylaşım
Real Madrid karşılaşması öncesi Ryan Babel'den tartışma yaratan bir paylaşım geldi. Hollandalı futbolcu, Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği maçla ilgili '2008'de Bugün' notuyla bir paylaşım yaptı.
Real Madrid karşılaşması öncesi Ryan Babel'den tartışma yaratan bir paylaşım geldi. Hollandalı futbolcu, Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği maçla ilgili '2008'de Bugün' notuyla bir paylaşım yaptı. Ryan Babel, Beşiktaşlı taraftarlardan gelen tepkiler üzerine bir tweet atarak 'Özür dilerim, 2007'deydi' diye yazdı.
BERNABEU'DA TAM DESTEK
Santıago Bernabeu Stadı'ndaki maç için Avrupa ülkelerinden bin kadar Galatasaraylı geldi. Azınlık olmalarına rağmen sarı-kırmızılılar seslerini duyurmayı başardı. Real Madridli taraftarların karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermediği gözlenirken, 81 bin kapasiteli Bernabeu'da koltukların yarısından fazlasının boş olduğu görüldü.
- 7.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Babel’den olay paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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