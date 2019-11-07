Babel’den olay paylaşım

Real Madrid karşılaşması öncesi Ryan Babel'den tartışma yaratan bir paylaşım geldi. Hollandalı futbolcu, Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği maçla ilgili '2008'de Bugün' notuyla bir paylaşım yaptı. Ryan Babel, Beşiktaşlı taraftarlardan gelen tepkiler üzerine bir tweet atarak 'Özür dilerim, 2007'deydi' diye yazdı.

BERNABEU'DA TAM DESTEK

Santıago Bernabeu Stadı'ndaki maç için Avrupa ülkelerinden bin kadar Galatasaraylı geldi. Azınlık olmalarına rağmen sarı-kırmızılılar seslerini duyurmayı başardı. Real Madridli taraftarların karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermediği gözlenirken, 81 bin kapasiteli Bernabeu'da koltukların yarısından fazlasının boş olduğu görüldü.