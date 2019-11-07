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07 Kasım 2019, Perşembe
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Babel’den olay paylaşım

Babel’den olay paylaşım

karşılaşması öncesi 'den tartışma yaratan bir paylaşım geldi. Hollandalı futbolcu, Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği maçla ilgili '2008'de Bugün' notuyla bir paylaşım yaptı.

karşılaşması öncesi 'den tartışma yaratan bir paylaşım geldi. Hollandalı futbolcu, Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği maçla ilgili '2008'de Bugün' notuyla bir paylaşım yaptı. Ryan Babel, Beşiktaşlı taraftarlardan gelen tepkiler üzerine bir tweet atarak 'Özür dilerim, 2007'deydi' diye yazdı.

BERNABEU'DA TAM DESTEK
Santıago Bernabeu Stadı'ndaki maç için Avrupa ülkelerinden bin kadar Galatasaraylı geldi. Azınlık olmalarına rağmen sarı-kırmızılılar seslerini duyurmayı başardı. taraftarların karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermediği gözlenirken, 81 bin kapasiteli Bernabeu'da koltukların yarısından fazlasının boş olduğu görüldü.

  1. 7.11.2019
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