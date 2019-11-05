Galatasaray'da Emre Taşdemir kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Emre Taşdemir kararı!

'da kararı!

Galatasaray'da Emre Taşdemir kararı!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlere imza attırmaya başlayan , konusunda acele etmeyecek. Genç yıldızın göstereceği performansa göre mayıs ayında kesin karar verilecek.

ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan 'da teknik direktör , yapılması planlanan operasyon için ara transfer ve sezon sonunu işaret etmişti.

Sözleşmesi sezon sonunda sonra erecek olan isimlerle görüşmelere başlayan Galatasaray'da, konusunda ise acele edilmeyecek. Sarı-Kırmızılılarda forma şansı bulmakta güçlük çeken Taşdemir'in, sözleşme uzatma konusunda göstereceği performans belirli olacak.

Terim, yönetimden Emre Taşdemir için sezon sonunun beklenmesini istedi.

  1. 05.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Emre Taşdemir kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN