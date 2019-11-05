Galatasaray'da flaş gelişme! İmzayı attı ayrılıyor

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ara transfer döneminde takımda köklü değişiklikler yapılacağını açıklamıştı. Ancak ocak ayında Galatasaray'da hiç hesapta olmayan bir ayrılık yaşanabilir...
5 Kasım 2019 Salı 12:20
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasındaki Çaykur Rizespor maçına sürpriz bir kadro tercihi ile çıkan Fatih Terim, Belhanda, Nzonzi, Feghouli, Mariano gibi yıldız isimlere ilk 11'de şans vermemişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray sürpriz kadroyla çıktığı karşılaşmada Karadeniz temsilcisini 2-0'lık skorla geçti.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Talbi (k.k) ve Babel (pen.) kaydetti.
Cimbom kritik haftada aldığı puanla puanını 16'ya yükselterek maç fazlasıyla 5. sıradaya kadar yükseldi.
Galatasaray'da maç sonunda ise Fatih Terim'in dikkat çeken açıklamaları vardı.