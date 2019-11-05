Galatasaray'da flaş gelişme! İmzayı attı ayrılıyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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Galatasaray'da flaş gelişme! İmzayı attı ayrılıyor

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ara transfer döneminde takımda köklü değişiklikler yapılacağını açıklamıştı. Ancak ocak ayında Galatasaray'da hiç hesapta olmayan bir ayrılık yaşanabilir...
5 Kasım 2019 Salı 12:20
Galatasaray'da flaş gelişme! İmzayı attı ayrılıyor

Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasındaki Çaykur Rizespor maçına sürpriz bir kadro tercihi ile çıkan Fatih Terim, Belhanda, Nzonzi, Feghouli, Mariano gibi yıldız isimlere ilk 11'de şans vermemişti.

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Galatasaray'da flaş gelişme! İmzayı attı ayrılıyor

Galatasaray sürpriz kadroyla çıktığı karşılaşmada Karadeniz temsilcisini 2-0'lık skorla geçti.

Galatasaray'da flaş gelişme! İmzayı attı ayrılıyor

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Talbi (k.k) ve Babel (pen.) kaydetti.

Galatasaray'da flaş gelişme! İmzayı attı ayrılıyor

Cimbom kritik haftada aldığı puanla puanını 16'ya yükselterek maç fazlasıyla 5. sıradaya kadar yükseldi.

Galatasaray'da flaş gelişme! İmzayı attı ayrılıyor

Galatasaray'da maç sonunda ise Fatih Terim'in dikkat çeken açıklamaları vardı.

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