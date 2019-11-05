Galatasaray'da flaş gelişme! İmzayı attı ayrılıyor

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ara transfer döneminde takımda köklü değişiklikler yapılacağını açıklamıştı. Ancak ocak ayında Galatasaray'da hiç hesapta olmayan bir ayrılık yaşanabilir...

5 Kasım 2019 Salı 12:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





